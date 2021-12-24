Как это было: Эшли Грэм, Эльза Хоск, Синди Кроуфорд и другие звезды, которые поделились опытом домашних родов

Эшли Грэм

Американская модель впервые стала мамой в январе 2020-го года. Сына Айзека от своего любимого мужа Эшли родила дома. Все подробности этого события пара описала в специальном подкасте. Также модель транслировала свои эмоции с помощью постов в сети Instagram.

Первое фото сына Эшли и Джастина (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Я так благодарна за то, что смогла родить рядом с мужем, естественным образом, в моем доме всего за 6 часов. Когда я впервые обняла ребенка, это было незабываемо. Это особенный момент в моей жизни!", – делилась она.

В июле 2021 года Эшли и Джастин объявили о своей второй беременности. Осенью стало известно, что она беременна мальчиками–близнецами. Вторые роды Грэм также планирует провести дома.

Эльза Хоск

Модель Victoria’s Secret Эльза Хоск впервые стала мамой в феврале этого года. Малышку Тууликки Джоан Дейли она рожала дома, о чем рассказала с помощью откровенных постов. Эльза подробно описала все детали процесса.

Отказаться от родов в больнице они с мужем решили, еще когда Хоск была на 7-м месяце беременности. Эльза рожала в воде, а помогала ей акушерка. Муж также был рядом, поддерживая Эльзу во всем.

Эльза Хоск родила дома и рассказала об этом в подробностях (фото: instagram.com/hoskelsa)

"Том сидел возле душа, готовый помочь мне с тем, что мне нужно. Иногда я выходила, когда не знала, что делать с собой и с болью, и он сжимал мою спину изо всех сил".

Синди Кроуфорд

Супермодель 90–х родила обоих детей – сына Пресли и дочь Кайю – у себя дома. Об этом Синди подробно рассказала, когда из–за пандемии коронавируса многие беременные женщины стали задумываться о домашних родах. Синди поделилась своим опытом и показала пару трогательных снимков.

Синди родила дома обоих детей (фото: instagram.com/cindycrawford)

Памела Андерсон

Еще одна звезда, которая отказалась от услуг медработников. Памела Андерсон родила своих сыновей от рокера Томми Ли – Брэндона и Дилана – дома в воде. Процесс контролировала опытная акушерка. Интересно, что от родов в больнице Памелу отговорил гинеколог.

Памела с детьми (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Жизель Бюндхен

У бразильской супермодели и ее мужа, футболиста Тома Брэди, двое детей: сын Бенджамин Рейн и дочь Вивиан Лейк. Обоих Жизель родила дома в ванной.

"Я не делала обезболивания, потому что хотела быть в каждом моменте своих родов, – делилась модель, которая давно увлекается здоровым образом жизни и медитациями. – Но боли не было! Я концентрировалась на мысли, что скоро увижу своего ребенка".

Жизель призналась, что роды стали медитацией (фото: instagram.com/gisele)