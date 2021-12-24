Як це було: Ешлі Грем, Ельза Хоск, Сінді Кроуфорд та інші зірки, які поділилися досвідом домашніх пологів

Ешлі Грем

Американська модель вперше стала мамою в січні 2020-го року. Сина Айзека від свого коханого чоловіка Ешлі народила вдома. Всі подробиці цієї події пара описала в спеціальному подкасті. Також модель транслювала свої емоції за допомогою постів в мережі Instagram.

Перше фото сина Ешлі і Джастіна (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Я так вдячна за те, що змогла народити поруч з чоловіком, природним чином, в моєму будинку всього за 6 годин. Коли я вперше обійняла дитину, це було незабутньо. Це особливий момент у моєму житті!", – ділилася вона.

У липні 2021 року Ешлі і Джастін оголосили про свою другу вагітність. Восени стало відомо, що вона вагітна хлопчиками–близнюками. Другі пологи Грем також планує провести вдома.

Ельза Хоск

Модель Victoria's Secret Ельза Хоск вперше стала мамою в лютому цього року. Малятко Тууліккі Джоан Дейлі вона народжувала вдома, про що розповіла за допомогою відвертих постів. Ельза детально описала всі деталі процесу.

Відмовитися від пологів у лікарні вони з чоловіком вирішили, ще коли Хоск була на 7-му місяці вагітності. Ельза народжувала у воді, а допомагала їй акушерка. Чоловік також був поруч, підтримуючи Ельзу у всьому.

Ельза Хоск народила вдома і розповіла про це в подробицях (фото: instagram.com/hoskelsa)

"Том сидів біля душу, готовий допомогти мені з тим, що мені потрібно. Іноді я виходила, коли не знала, що робити з собою і з болем, і він стискав мою спину щосили".

Сінді Кроуфорд

Супермодель 90-х народила обох дітей – сина Преслі і дочку Кайю – у себе вдома. Про це Сінді детально розповіла, коли через пандемію коронавірусу багато вагітних жінок стали замислюватися про домашні пологи. Сінді поділилася своїм досвідом і показала пару зворушливих знімків.

Сінді народила вдома обох дітей (фото: instagram.com/cindycrawford)

Памела Андерсон

Ще одна зірка, яка відмовилася від послуг медпрацівників. Памела Андерсон народила своїх синів від рокера Томмі Лі – Брендона і Ділана – вдома у воді. Процес контролювала досвідчена акушерка. Цікаво, що від пологів у лікарні Памелу відрадив гінеколог.

Памела з дітьми (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Жизель Бюндхен

У бразильської супермоделі і її чоловіка, футболіста Тома Бреді, двоє дітей: син Бенджамін Рейн і дочка Вівіан Лейк. Обох Жизель народила вдома у ванній.

"Я не робила знеболювання, тому що хотіла бути в кожному моменті своїх пологів, – ділилася модель, яка давно захоплюється здоровим способом життя і медитаціями. – Але болю не було! Я концентрувалася на думці, що скоро побачу свою дитину".

Жизель зізналася, що пологи стали медитацією (фото: instagram.com/gisele)