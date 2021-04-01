"Это дно": дочь Поляковой оскандалилась неприличным жестом в центре Киева

Оля Полякова с семьей только прилетела домой из жаркого Египта – в этом году многие украинские звезд облюбовали именно это направление в условиях всемирной пандемии и карантина. Так, девушка отпраздновала свое возвращение прогулкой с друзьями по ночному Киеву, но фото в центре мерцающей огнями столицы вызвало бурную реакцию в сети.

Так, Маша запостила в Instagram несколько снимков, сделанных на пешеходном мосту между Аркой дружбы народов и Владимирской горкой.

Девушка позирует в стильном расслабленном аутфите – оригинальный черный плащ-тренч с крупными надписями, темные джинсы, толстовка и белые массивные кроссовки. На первом фото она, шутя, показывает неприличный жест в камеру. На втором - Маша запечатлена в компании друга.

"Немного эстетики ночного Киева, а вы любите гулять ночью?" - написала дочка певицы под кадрами.

Маша Полякова взбудоражила сеть фото в центре Киева (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Далеко не всем подписчикам Маши понравилась ее фото в центре ночной столицы. Многие раскритиковали девушку из-за неприличного жеста, который та показала на камеру и уточнил – улыбка на снимке смотрелась бы куда лучше.