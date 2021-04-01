"Это дно": дочь Поляковой оскандалилась неприличным жестом в центре Киева
Оля Полякова с семьей только прилетела домой из жаркого Египта – в этом году многие украинские звезд облюбовали именно это направление в условиях всемирной пандемии и карантина. Так, девушка отпраздновала свое возвращение прогулкой с друзьями по ночному Киеву, но фото в центре мерцающей огнями столицы вызвало бурную реакцию в сети.
Так, Маша запостила в Instagram несколько снимков, сделанных на пешеходном мосту между Аркой дружбы народов и Владимирской горкой.
Девушка позирует в стильном расслабленном аутфите – оригинальный черный плащ-тренч с крупными надписями, темные джинсы, толстовка и белые массивные кроссовки. На первом фото она, шутя, показывает неприличный жест в камеру. На втором - Маша запечатлена в компании друга.
"Немного эстетики ночного Киева, а вы любите гулять ночью?" - написала дочка певицы под кадрами.
Маша Полякова взбудоражила сеть фото в центре Киева (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Далеко не всем подписчикам Маши понравилась ее фото в центре ночной столицы. Многие раскритиковали девушку из-за неприличного жеста, который та показала на камеру и уточнил – улыбка на снимке смотрелась бы куда лучше.
- Интересное представление об эстетике
- Никакой тут "эстетики" не вижу
- Лучше улыбка, чем палец!
- Как некультурно
- А нах**а ты ф*к показываешь? Это очень портит девушку... дно. Исправляйся
- Полякова что за палец скажет?
- А в чем заключается, собственно, эстетика на этих фото?
- Красотка, что сказать
- Офигенная просто
- Маша, ты супер
- Крутая
Напомним, что ранее бурное обсуждение в сети вызвали фото Маши в бикини.