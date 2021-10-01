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Это очень интимно: Ольга Фреймут решила научить украинцев правильно целоваться

Новина українською →
Пятница 01 октября 2021 11:33
Это очень интимно: Ольга Фреймут решила научить украинцев правильно целоваться Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Марина Настевич

Украинская телеведущая Ольга Фреймут частенько дает украинцам советы по этикету и любит учить их хорошим манерам и правильному поведению в обществе. На этот раз она решила рассказать, как правильно целовать знакомого при встрече.

Соответсвующим видео ведущая поделилась в Instagram.

В ролике Фреймут наглядно продемонстрировала, как делать не нужно. По словам знаменитости, такие поцелуи нужно имитировать, не касаясь губами.

"Как правильно целоваться при встрече? Громко и по-настоящему? Нет, нет, нет! Поцелуй - это очень интимно. При встрече его имитируем, не прикасаясь к щеке того, кого приветствуем", - советует Ольга.

Мнения подписчиков разделились - одни поблагодарили теледиву за совет, другие же отметили, что не понимают смысла такой имитации и притворства и предпочитают настоящие поцелуи.

  • Ось такий етикет те, що потрібно. Дякую, Пані Фреймут!
  • А зачем тогда вообще так делать. Не лучше всего просто сказать: Здравствуйте или привет.
  • Поясніть це будь ласка італійцям
  • По мне лучше просто обнять, есть люди, которых хочется поцеловать и которые поцелуют в ответ искренне и радушно! Имитация оставляет осадок, мне неприятно, лучше никак, чем притворство
  • Дивлюсь із задоволенням! Люблю Ваші ролики про етикет!
  • Завжди так і робив, і неприємно, коли хтось дійсно цілував, ми не в Італії
  • Супер!!! Надо некоторым отправить видео. А то оближут обе щеки и справились
  • Т.е. этикет - это лицемерие? Зачем вообще тогда имитировать? Вы, Оля, пропагандируете лицемерие выходит
  • І шо це за поцілунок, якщо його нема? Навіщо тоді взагалі "цілуватись"???

Напомним, ранее Ольга Фреймут раскрыла секреты высококлассной леди.

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Ольга Фреймут
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