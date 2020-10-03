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Вот это интрига! Елену Кравец заподозрили в беременности после нежного фотосета на Одесчине

Автор: Lite

Первая леди "Квартала" поделилась бэкстейджем стильного фотосета

Елена Кравец больше месяца назад вылечилась от коронавируса и вернулась к активной работе, по которой соскучилась за время болезни и самоизоляции. Так, первая леди "Квартала" решила заинтриговать поклонников, опубликовав в Instagram видео бэкстейджа нежного фотосет в окрестностях Куяльника.

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В ролике шоувумен сменила сразу несколько образов – она позировала в белом свитере и молочных брюках, дополнила свой образ в светлых тонах классическим тренчем оттенка кофе с молоком, а также покрасовалась в черном теплом пальто с поясом и шляпке. Антуражем для съемки стали окрестности Куяльницкого лимана, как смогли определить подписчики звезды.

"Еще немного магии вчерашних съемок, осени, неба и людей... А что снимали - тайна пока. Coming soon", - заинтриговала Елена.

Поклонники "квартальщицы" тут же начали выдвигать свои предположения, а некотрые заметили у знаменитости округлившийся животик и заговорили о ее третьей беременности, другие же предположили, что Елена собралась баллотироваться в мэри Одессы, а третьи решили, что она просто снялась в рекламе одежды.

  • Мне показалось, или не показалось - беременность!?
  • Беременность
  • Нежная, загадочная, такая Вы прекрасная, Елена. Вот честно, с каждым годом всё лучше и неповторимей. Браво! Так держать
  • Заинтриговали
  • Елена, вы- супер!
  • Женьщина- сказка
  • Похоже, что это реклама одежды. Пальтишки там, свитерочки
  • Вот это интрига!
  • Елена, Вы , случайно, не в мэры Одессы готовитесь, или программа по спасению Куяльника? Красавица и умница!
  • Вы супер!

Напомним, что ранее студия "Квартал 95" отменила запланированные концерты в Беларуси из-за неспокойной ситуации в стране.

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