Ось це інтрига! Олену Кравець запідозрили у вагітності після ніжного фотосету на Одещині

Перша леді "Кварталу" поділилася бэкстейджем стильного фотосету
Олена Кравець більше місяця назад вилікувалася від коронавіруса і повернулася до активної роботи, за якою скучила за час хвороби та самоізоляції. Так, перша леді "Кварталу" вирішила заінтригувати шанувальників, опублікувавши в Instagram відео бекстейджу ніжного фотосет в околицях Куяльника.
У ролику шоувумен змінила відразу кілька образів – вона позувала у білому светрі і молочних брюках, доповнила свій образ в світлих тонах класичним тренчем відтінку кави з молоком, а також покрасувалася в теплому чорному пальто з поясом і капелюшку. Антуражем для зйомки стали околиці Куяльницького лиману, як змогли визначити підписники зірки.
"Ще трохи магії вчорашніх зйомок, осені, неба і людей... А що знімали - таємниця поки що. Coming soon", - заінтригувала Олена.
Шанувальники "квартальщицы" тут же почали висувати свої припущення, а деякі помітили в знаменитості кругленький животик і заговорили про її третю вагітність, інші ж припустили, що Олена зібрався балотуватися в мери Одеси, а треті вирішили, що вона просто знялася в рекламі одягу.
Нагадаємо, що раніше студія "Квартал 95" скасувала заплановані концерти у Білорусі через неспокійну ситуацію в країні.