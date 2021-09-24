Это - исповедь: Ани Лорак в вышиванке и венке впервые за 7 лет спела на украинском

По словам Каролины, она давно планировала презентовать трек на украинском, но очень тщательно подходила к выбору песни.

Ани Лорак в клипе на песню "Бачила" (фото: пресс-служба артистки)

Спустя годы поисков, Лорак сама написала лирическую композицию "Бачила", которая представляет собой симбиоз приятной меланхолии и личных переживаний.

"Это воспоминание-исповедь о том, что даже попрощавшись с любовью, она не простится с тобой, а будет жить в сердце, не смотря ни на что", - говорит певица.

Ани Лорак в клипе на песню "Бачила" (фото: пресс-служба артистки)

Видео на новинку полно образами и символизмом, а внутреннюю боль звезда передает с помощью символов и национальных элементов.

Ани Лорак в клипе на песню "Бачила" (фото: пресс-служба артистки)

В клипе, к слову, певица появляется в трех уникальных образах ручной работы. Один из нарядов - вышиванка глубокого красного цвета - был создан мастерами с Буковины - родины артистки - и отражает этнический код этого края.

Ани Лорак в клипе на песню "Бачила" (фото: пресс-служба артистки)

"Я написала слова из глубины своего сердца. Мне хотелось создать особый визуальный ряд. Клип очень тонко и точно отражает мое внутреннее состояние", - комментирует Ани Лорак.

Ани Лорак показала клип "Бачила"

Добавим, что предыдущая украиноязычная композиция в исполнении Ани Лорак увидела свет еще 9 мая 2014 года. Речь идет о песне "Мальвы" на слова Богдана Гуры и музыку Владимира Ивасюка, которого беспощадно убили советские спецслужбы.