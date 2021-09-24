Це - сповідь: Ані Лорак у вишиванці і вінку вперше за 7 років заспівала українською

За словами Кароліни, вона давно планувала презентувати трек українською, але дуже ретельно підходила до вибору пісні.

Ані Лорак у кліпі на пісню "Бачила" (фото: прес-служба артистки)

Через роки пошуків, Лорак сама написала ліричну композицію "Бачила", яка являє собою симбіоз приємної меланхолії та особистих переживань.

"Це спогад-сповідь про те, що навіть попрощавшись з любов'ю, вона не проститься з тобою, а буде жити в серці, не дивлячись ні на що", - каже співачка.

Ані Лорак у кліпі на пісню "Бачила" (фото: прес-служба артистки)

Відео на новинку сповнене образами та символізмом, а внутрішній біль зірка передає за допомогою символів і національних елементів.

Ані Лорак у кліпі на пісню "Бачила" (фото: прес-служба артистки)

У кліпі, до слова, співачка з'являється в трьох унікальних образах ручної роботи. Один з нарядів - вишиванка глибокого червоного кольору - був створений вишивальницями з Буковини - батьківщини артистки - і відображає етнічний код цього краю.

Ані Лорак у кліпі на пісню "Бачила" (фото: прес-служба артистки)

"Я написала слова з глибини свого серця. Мені хотілося створити особливий візуальний ряд. Кліп дуже тонко і точно відображає мій внутрішній стан", - коментує Ані Лорак.

Ані Лорак показала кліп "Бачила"

Додамо, що попередня україномовна композиція у виконанні Ані Лорак побачила світ ще 9 травня 2014 року. Мова йде про пісню "Мальви" на слова Богдана Гури і музику Володимира Івасюка, якого нещадно вбили радянські спецслужби.