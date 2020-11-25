Вот это изгибы: Тина Кароль в откровенном платье шокировала фанатов идеальной фигурой

Тина Кароль успевает и блистать в голдруме на шоу "Танцы со звездами 2020", и вдохновлять фолловеров в своем Instagram. Тина - обладательница изысканного вкуса, так что все наряды, в которых звезда появляется на публике, выглядят безупречно, подчеркивая лучшие стороны ее фигуры.

Так вышло и в этот раз: Кароль запостила снимки в наряде, в котором она красовалась в полуфинале шоу. Фото в откровенном платье черного цвета с оголенной спиной и с геометрическими вырезами от ливанского бренда Mônot не на шутку взбудоражили воображение поклонников Тины.

На снимках хорошо видно обнаженное тело звезды. Кароль принимает пикантные позы, а на лице у нее написан просто экстаз. Стильная прическа-дреды и высокие кожаные перчатки дополнили образ.

Тина Кароль в новом образе (фото: instagram.com/tina_karol/)

"Королева", "Лучшая", "Вот это изгибы", "Ты нас решила добить", "Огонь", "Вау", - написали фанаты под свежими фото звезды.

Напомним, что недавно Юрий Горбунов решил удивить фанатов шоу "танцы со звездами 2020", показав, как они с Тиной Кароль выглядели... 14 лет назад.