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Это конец: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес официально объявили о расставании

Автор: Lite

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес наконец разобрались в своих отношениях. Пара решила расстаться. Это заявление сделали сами звезды, объявив о конце своих четырехлетних отношений.

Заявление они сделали порталу Today сегодня, 15-го апреля.

"Мы поняли, что нам лучше быть друзьями, и мы надеемся, что останемся ими. Мы продолжим работать вместе и поддерживать друг друга в наших общих делах и проектах. Мы желаем всего наилучшего друг другу и детям друг друга… Спасибо всем, кто прислал добрые слова поддержки", - объяснили все экс-возлюбленные.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес так и не сыграли свадьбу (фото: instagram.com/jlo)

Напомним, певица и бывший бейсболист начали встречаться в 2017-м году. А спустя два года Алекс сделал Лопес предложение во время их совместного отдыха на Багамах. Но долгожданной свадьбы так и не случилось. Сначала пара переносила церемонию из-за занятости, после - из-за карантина.

И вот, в начале этого года в сети появились слухи о том, что в отношениях певицы и бейсболиста все не так гладко. Тем не менее, пара пыталась спасти роман и даже обращалась к семейному психологу. Но попытки, к сожалению, не увенчались успехом.

В выходные Лопес поделилась селфи в Instagram, на котором позировала без обручального кольца. Это уже было намеком, что певица не простила бойфренда, которого, как сообщали инсайдеры, она поймала на измене.

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Новости Украины Дженнифер Лопессвадьбарасставание
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