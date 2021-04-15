Это конец: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес официально объявили о расставании

"Мы поняли, что нам лучше быть друзьями, и мы надеемся, что останемся ими. Мы продолжим работать вместе и поддерживать друг друга в наших общих делах и проектах. Мы желаем всего наилучшего друг другу и детям друг друга… Спасибо всем, кто прислал добрые слова поддержки", - объяснили все экс-возлюбленные.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес так и не сыграли свадьбу (фото: instagram.com/jlo)

Напомним, певица и бывший бейсболист начали встречаться в 2017-м году. А спустя два года Алекс сделал Лопес предложение во время их совместного отдыха на Багамах. Но долгожданной свадьбы так и не случилось. Сначала пара переносила церемонию из-за занятости, после - из-за карантина.

И вот, в начале этого года в сети появились слухи о том, что в отношениях певицы и бейсболиста все не так гладко. Тем не менее, пара пыталась спасти роман и даже обращалась к семейному психологу. Но попытки, к сожалению, не увенчались успехом.