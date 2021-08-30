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Абсолютно голая Эшли Грэм вдохновила телом с растяжками и целлюлитом: это красиво

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США, Понедельник 30 августа 2021 20:23
Абсолютно голая Эшли Грэм вдохновила телом с растяжками и целлюлитом: это красиво Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: RBC.UA

Эшли Грэм опубликовала новое фото, на котором предстала полностью обнаженной. Горячая мамочка не стала скрывать растяжки и набранные за период беременности кило. И тем самым только восхитила многочисленных фанатов.

Снимок уже стал одним из самых обсуждаемых на странице знойной модели.

Пышнотелая супермодель Эшли Грэм ждет второго ребенка. Об этом она объявила совсем недавно, тем не менее, животик девушки дает понять, что до пополнения в знаменитой семье не так уж и много. Несмотря на хлопоты со старшим сыном, семейные поездки и многочисленные проекты, Эшли находит время, чтобы вдохновить своих фолловеров.

Абсолютно голая Эшли Грэм вдохновила телом с растяжками и целлюлитом: это красивоАбсолютно голая Эшли Грэм вдохновила телом с растяжками и целлюлитом: это красивоЭшли Грэм покорила естественной красотой (фото: instagram.com/ashleygraham)

Так, новое фото она сделала вполне в своем духе: Эшли Грэм предстала полностью обнаженной. Голую грудь она прикрывает рукой, а сам снимок кадрирован, чтобы в центре внимания оказался живот. Растяжки на бедрах, пигментные пятна и складочки также заметны невооруженным взглядом. Но это ничуть не портит картину, а напротив – вдохновляет других мамочек не чувствовать себя "не такими".

"Красивая. Мне было так стыдно за свое тело, когда я была беременной женщиной большого размера. Ты меня вдохновляешь", "Мне нравится, насколько тебе комфортно в твоей коже", "Прекрасная женщина, спасибо", "Я бы хотела, чтобы мой муж делал мои снимки, как твой", "Я уверен: это вновь мальчик", "Это так красиво", - пишут ей поклонники.

Также на днях Эшли Грэм похвасталась формами в откровенном бикини.

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