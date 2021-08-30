Абсолютно голая Эшли Грэм вдохновила телом с растяжками и целлюлитом: это красиво

Пышнотелая супермодель Эшли Грэм ждет второго ребенка. Об этом она объявила совсем недавно, тем не менее, животик девушки дает понять, что до пополнения в знаменитой семье не так уж и много. Несмотря на хлопоты со старшим сыном, семейные поездки и многочисленные проекты, Эшли находит время, чтобы вдохновить своих фолловеров.

Эшли Грэм покорила естественной красотой (фото: instagram.com/ashleygraham)

Так, новое фото она сделала вполне в своем духе: Эшли Грэм предстала полностью обнаженной. Голую грудь она прикрывает рукой, а сам снимок кадрирован, чтобы в центре внимания оказался живот. Растяжки на бедрах, пигментные пятна и складочки также заметны невооруженным взглядом. Но это ничуть не портит картину, а напротив – вдохновляет других мамочек не чувствовать себя "не такими".

"Красивая. Мне было так стыдно за свое тело, когда я была беременной женщиной большого размера. Ты меня вдохновляешь", "Мне нравится, насколько тебе комфортно в твоей коже", "Прекрасная женщина, спасибо", "Я бы хотела, чтобы мой муж делал мои снимки, как твой", "Я уверен: это вновь мальчик", "Это так красиво", - пишут ей поклонники.