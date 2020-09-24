Это любовь: Алекс Родригес засыпал сеть романтичными фото с Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес вместе с своими детьми давно стали одной из самых популярных звездных семей. Что не удивительно. Певица и экс-бейсболист зарекомендовали себя как искренняя и верная пара, которая стала настоящим примером для подражания и источником позитива для многочисленных фолловеров. На страницах обоих звезд регулярно появляются посты романтического характера. Но порой накал чувств просто зашкаливает, и тогда знаменитости буквально засыпают сеть общими снимками.

Романтические фото пары порадовали поклонников (фото: instagram.com/arod)

Один из таких случаев произошел совсем недавно. Алекс Родригес опубликовал на личной странице массу фото со своей очаровательной возлюбленной: как архивных, так и из настоящего времени. Здесь есть певица на более раннем этапе своей карьеры, кадры с общего досуга, на красной дорожке в роскошных нарядах, с детьми от предыдущих браков (общих детей у пары пока нет), а также простых прогулок. Все они пропитаны атмосферой тепла, любви и заботы. Что особенно ценят любят фанаты по всему миру.

Алекс засыпал сеть фото с любимой (фото: instagram.com/arod)

Особое внимание спорстмен уделил и их общему увлечению активному образу жизни. На одном из коллажей он продемонстрировал, как они с Дженнифер совершают велопрогулку. Изюминка кадра в том, что пара делала подобные снимки 3 года подряд.

Родригес любит спорт (фото: instagram.com/arod)

Необходимости следить за здоровьем Алекс посвятил и свой последний пост в сети Instagram. Он опубликовал фото в бассейне и написал: "Я люблю плавать. Это расслабляет, но вы все еще задействуете так много мышц. Отлично подходит для тела и разума. Не позволяйте ежедневной рутине поглотить вас! Важно найти время, чтобы расслабиться, отключиться, хорошо поесть и выспаться".