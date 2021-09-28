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Это любовь: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не смогли скрыть чувств на людях

Автор: RBC.UA

52-летняя Дженнифер Лопес и 49-летний Бен Аффлек стали самой обсуждаемой парой этого года. Искренность чувств влюбленных, которые воссоединились после 17 лет перерыва, вызывают сомнения у многих пользователей сети.

Тем не менее, сами звезды продолжают демонстрировать, что им безразлично общественное мнение, ведь они по-настоящему счастливы.

Новые фото Лопес и Аффлека сделаны во время прогулки пары по Нью-Йорку. Певица и актер не смогли сдерживать себя, прямо на улице засыпая друг друга поцелуями. Говорят, Бен прилетел в Большое Яблоко специально, чтобы побывать на концерте Global Citizen Live, в котором принимала участие его любимая женщина.

"Дженнифер и Бен расставались на несколько дней в начале недели. Вчера они встретились в Нью-Йорке. Бен хотел быть рядом с ней и присутствовал на мероприятии. Он наблюдал за ее выступлением. Они всегда поддерживают друг друга в карьере", - говорит инсайдер.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: скрин instagram.com/benniferfunpage)

Сам Бен Аффлек сейчас снимается в новом фильме, съемки которого проходят в Остине. Поэтому актеру пришлось взять паузу, чтобы навестить детей в Лос-Анджелесе и с Дженнифер в Нью-Йорке.

Ранее Дженнифер Лопес и Бен Аффлек дали первое совместное интервью.

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