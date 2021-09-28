Це любов: Дженніфер Лопес і Бен Аффлек не змогли приховати почуттів на людях

Нові фото Лопес і Аффлека зроблені під час прогулянки пари по Нью-Йорку. Співачка і актор не змогли стримувати себе, прямо на вулиці засипаючи один одного поцілунками. Кажуть, Бен прилетів у Велике Яблуко спеціально, щоб побувати на концерті Global Citizen Live, в якому брала участь його кохана жінка.

"Дженніфер і Бен розлучалися на кілька днів на початку тижня. Вчора вони зустрілися в Нью-Йорку. Бен хотів бути поруч з нею і був присутній на заході. Він спостерігав за її виступом. Вони завжди підтримують один одного в кар'єрі", - говорить інсайдер.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: скрін instagram.com/benniferfunpage)

Сам Бен Аффлек зараз знімається в новому фільмі, зйомки якого проходять в Остіні. Тому акторові довелося взяти паузу, щоб відвідати дітей в Лос-Анджелесі і з Дженніфер у Нью-Йорку.