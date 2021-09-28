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Це любов: Дженніфер Лопес і Бен Аффлек не змогли приховати почуттів на людях

Автор: RBC.UA

52-річна Дженніфер Лопес і 49-річний Бен Аффлек стали найбільш обговорюваною парою цього року. Щирість почуттів закоханих, які возз'єдналися після 17 років перерви, викликають сумніви у багатьох користувачів мережі.

Проте самі зірки продовжують демонструвати, що їм байдуже громадська думка, адже вони по-справжньому щасливі.

Нові фото Лопес і Аффлека зроблені під час прогулянки пари по Нью-Йорку. Співачка і актор не змогли стримувати себе, прямо на вулиці засипаючи один одного поцілунками. Кажуть, Бен прилетів у Велике Яблуко спеціально, щоб побувати на концерті Global Citizen Live, в якому брала участь його кохана жінка.

"Дженніфер і Бен розлучалися на кілька днів на початку тижня. Вчора вони зустрілися в Нью-Йорку. Бен хотів бути поруч з нею і був присутній на заході. Він спостерігав за її виступом. Вони завжди підтримують один одного в кар'єрі", - говорить інсайдер.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: скрін instagram.com/benniferfunpage)

Сам Бен Аффлек зараз знімається в новому фільмі, зйомки якого проходять в Остіні. Тому акторові довелося взяти паузу, щоб відвідати дітей в Лос-Анджелесі і з Дженніфер у Нью-Йорку.

Раніше Дженніфер Лопес і Бен Аффлек дали перше спільне інтерв'ю.

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