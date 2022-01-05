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Это любовь: Ким Кардашьян впервые отправилась в романтическое путешествие с молодым бойфрендом

Автор: RBC.UA

Романтические отношения 41-летней Ким Кардашьян и 28-летнего Пита Дэвидсона, похоже, начинают набирать обороты. Если поначалу связь звезды сетей и комика никто не воспринимал всерьез, то теперь есть все доказательства, что между влюбленными действительно любовь.

Новый год пара начала с совместного романтического путешествия на Багамские острова.

Это первый отдых вдвоем, и Ким с Питом буквально на седьмом небе, уверяют инсайдеры. Поскольку они живут в разных городах (Ким – в Лос-Анджелесе, а Пит в Нью-Йорке), их встречи не могут быть такими частыми, как им обоим хотелось бы.

Ким Кардашьян начала новую жизнь (фото: instagram.com/kimkardashian)

К счастью, по словам тех же свидетелей, такое положение вещей только укрепляет их связь. Говорят, Ким насколько увлечена новым бойфрендом, что даже доверила ему свой любимый автомобиль Rolls-Royce.

Накануне поездки актера также заметили в ювелирном магазине. Что дает повод предположить, что он готовился удивить свою взыскательную возлюбленную.

К слову, экс-муж Кардашьян, Канье Уэст (рэпер Йе), также активно строит личную жизнь. Он был неоднократно замечен в Майами в компании 32-летней актрисы Джулии Фокс.

Смотретите также, как выглядели в детстве Ким Кардашьян, Ева Лонгория, Настя Каменских, Оля Полякова и другие звезды.

Также читайте о фотофакте, который доказывает, что младшая сестра Ким – Кайли Дженнер – уже родила второго ребенка.

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