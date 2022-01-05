Це любов: Кім Кардашьян вперше вирушила в романтичну подорож з молодим бойфрендом

Романтичні стосунки 41-річної Кім Кардашьян і 28-річного Піта Девідсона, схоже, починають набирати обертів. Якщо спочатку зв'язок зірки і коміка ніхто не сприймав всерйоз, то тепер є всі докази, що між закоханими дійсно любов.
Новий рік пара почала зі спільної романтичної подорожі на Багамські острови.
Це перший відпочинок удвох, і Кім з Пітом буквально на сьомому небі, запевняють інсайдери. Оскільки вони живуть в різних містах (Кім – в Лос-Анджелесі, а Піт в Нью-Йорку), їх зустрічі не можуть бути такими частими, як їм обом хотілося б.
На щастя, за словами тих же свідків, такий стан речей тільки зміцнює їх зв'язок. Кажуть, Кім наскільки захоплена новим бойфрендом, що навіть довірила йому свій улюблений автомобіль Rolls-Royce.
Напередодні поїздки актора також помітили в ювелірному магазині. Що дає привід припустити, що він готувався здивувати свою вимогливу кохану.
До слова, екс-чоловік Кардашьян, Каньє Уест (репер Йе), також активно будує особисте життя. Він був неодноразово помічений в Майамі в компанії 32-річної актриси Джулії Фокс.
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