Это любовь: Наталья Водянова в легинсах и ярких кроссовках отправилась на пробежку с мужем

Наталья Водянова не так часто публикует фото со своим мужем - французским миллиардером Антуном Арно. Но если уж делает общие снимки, то они полны любви. В этот раз супермодель вместе с мужем отправились на пробежку. В стильных спортивных нарядах и масках, они подают поклонникам милый пример полезного времяпровождения.



Пара на пробежке (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья надела облегающие легинсы, а также черную ветровку с капюшоном. Дополнили образ черные перчатки, белые носки и ярко-розовые кроссовки. Возлюбленный Водяновой бежал в серых спортивных брюках, а также черной куртке и серой шапке. Пара прихватила с собой и нового члена семьи - пса по кличке Кофе.

"LOVE IS... @antoinearnault, кто помнит эту жвачку из 90-х?", - написала Наталья под фото. Одним из первых ей парировал Антуан Арно, который написал: "Пары, которые потеют вместе, остаются вместе".

К слову, большинство поклонников удивились, что пара даже на пробежку надела маски. "На пробежке можно маску не надевать", "Зачем бегать в маске?", "А зачем на улице в маске, еще и при беге? Вроде на улице безлюдно достаточно…", "Нельзя бегать в масках, не издевайтесь над своим организмом. На улице нет такой концентрации вируса, чтобы заболеть. Можете бегать смело без масок", - пишут фанаты.