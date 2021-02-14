UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Это любовь: Потап и Настя Каменских растрогали до слез бесконечной романтикой

Автор: Lite

Потап и Настя Каменских неустанно говорят друг другу о любви – и не важно, связано ли это с календарной датой, ведь свои чувства они без стеснения демонстрируют каждый день. Так, 14 февраля, День Святого Валентина стал отличным поводом для романтических жестов и пылких признаний. Артисты показали, как отмечают День всех влюбленных в домашней обстановке.

На страницах Потапа и Насти в Instagram появились красноречивые красочные снимки.

Популярные новости
Букмекеры уже назвали победителя Евровидения 2021 09 февраля 2021
Это очередной скандал: Тина Кароль поразила черным латексом и разноцветными глазами 12 февраля 2021
Камалия - Поляковой: не ожидала, что мать двоих дочерей может заниматься буллингом 11 февраля 2021
Особняк Насти Каменских и Потапа показали с высоты птичьего полета (видео) 06 февраля 2021
Чисти картошку, я выезжаю: Леся Никитюк взволновала сеть фото с эффектным мужчиной и призналась ему в любви 07 февраля 2021
Сказочно: Астафьева в "хищном" купальнике показала, где и как расслабляется 12 февраля 2021
Как беременный хожу: Виктор Павлик пожаловался на лишний вес 12 февраля 2021
Идеальная! Ксения Мишина в бикини ошеломила точеными формами в "сказочном местечке" 06 февраля 2021
Крутой денек: Мишина с Эллертом и детьми показала свой "грязный" эктрим на отдыхе 10 февраля 2021
Принцесса Евгения рада, что ее новорожденный сын не получит титула: может обернуться проклятием 10 февраля 2021

Так, Потап подарил любимой целую связку красных шариков, а также огромный букет цветов. Парочка устроила фотосессию прямо в холле загородного дома. Потап празднично оделся – его аутфит в красных тонах придал фото ярких красок. Настя же выглядела по-домашнему уютной и естественной – белые лосины и удобный объемный свитшот.

Потап устроил романтический праздник Насте (фото: instagram.com/kamenskux)

Рэпер пикантно обнял певицу за бедра позируя перед камерой. Настя подарила любимому трогательную валентинку с "ключиком" от сердца.

Настя Каменских и Потап поделились счастьем (фото: instagram.com/realpotap)

Также пара сделала счастливое селфи. Снимок оценили Надя Дорофеева, Руслан Квинта, лучшая подруга певицы, дизайнер Анна Завгородняя-Андрийчук и другие.

Поклонники пришли в восторг от появлений любви любимой пары.

  • Какие же вы классные
  • Милашки
  • Самая лучшая пара
  • Вы очень красивая пара
  • Потапу очень повезло
  • Хорошенькие
  • Очень красивые
  • Леша сам, как большая валентинка в красном костюмчике
  • Солнышки Вы наши
  • Это любовь

Напомним, что ранее Потап и Настя Каменских от души повеселились на снежной горке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ПотапНастя Каменских
Читайте также
Каменских всколыхнула фото с близикими: в сети обратили внимание на пикантную деталь
Потап "откопал" старое фото, где он 18-летний юнец с кудряшками
Прогноз погоды