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Це любов: Потап і Настя Каменських зворушили до сліз нескінченною романтикою

Автор: Lite

Потап і Настя Каменських невпинно говорять один одному про кохання – і не важливо, чи пов'язано це з календарною датою, адже свої почуття вони без сорому демонструють щодня. Так, 14 лютого, День Святого Валентина став відмінним приводом для романтичних жестів і палких зізнань. Артисти показали, як відзначають День всіх закоханих в домашній обстановці.

На сторінках Потапа і Насті в Instagram з'явилися красномовні барвисті знімки.

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Так, Потап подарував коханій цілу в'язку червоних кульок, а також величезний букет квітів. Парочка влаштувала фотосесію прямо в холі заміського будинку. Потап святково одягнувся – його аутфіт в червоних тонах надав фото яскравих фарб. Настя ж виглядала по-домашньому затишною і природною – білі лосини і зручний об'ємний світшот.

Потап влаштував романтичне свято Насті (фото: instagram.com/kamenskux)

Репер пікантно обійняв співачку за стегна, позуючи перед камерою. Настя подарувала коханому зворушливу валентинку з "ключиком" від серця.

Настя Каменських і Потап поділилися щастям (фото: instagram.com/realpotap)

Також пара зробила щасливе селфі. Знімок оцінили Надя Дорофєєва, Руслан Квінта, краща подруга співачки, дизайнер Ганна Завгородня-Андрійчук та інші.

Шанувальники прийшли в захват від появ любові улюбленої пари.

  • Які ж ви класні
  • Милашки
  • Найкраща пара
  • Ви дуже гарна пара
  • Потапу дуже пощастило
  • Гарненькі
  • Дуже красиві
  • Льоша сам, як велика валентинка у червоному костюмчику
  • Сонечка Ви наші
  • Це любов

Нагадаємо, що раніше Потап і Настя Каменських від душі повеселилися на сніговій гірці.

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Новини України ПотапНастя Каменських
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