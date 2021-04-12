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Как это мило! Илона Гвоздева растрогала нежными семейными фото

Автор: Lite

Победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева осенью прошлого года стала мамой во второй раз - танцовщица родила сына Доминика, с которым уже успела слетать на отдых в Египет. 11 апреля малышу исполнилось 6 месяцев, в честь чего звездная мама поделилась серией трогательных семейных кадров.

Нежные фото с мужем, дочкой и сыном Илона опубликовала на своей странице в Instagram.

На милых снимках семейство запечатлено в разных составах - как родители втроем с сыном, так и каждый из них по отдельности с Домиником.

Есть и очаровательные фото 4-летней Валерии с братиком.

Илона Гвоздева покорила сеть семейными фото с мужем и детьми (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Гордая Гвоздева поделилась с поклонниками достижениями и умениями сына.

"Сегодня особенное воскресенье, потому что в такой же день 11.10.20 на свет появился наш малыш Доминик. А сегодня ему уже полгодика, как же быстро летит время.
Наши достижения;
- активно крутится и переворачивается сам на живот
- перешли полностью на смесь
- начали вводить прикорм и уже успели попробовать фруктовые пюре, овощные на очереди, судя по тому как хватает ложку, аппетит настоящего мужчины
- агукаем, смеёмся и гримасничаем
- с недавних пор сами засыпаем ночью в кровати
- коляску по-прежнему ненавидим
- хотим садиться уже, но ещё мама не даёт.
- активно хватаем руками все и всех и тянем в рот
- зубов пока нет, слюней немеряно
Вот и все, вот и все...", - написала Илона.

Подписчики пришли в восторг и засыпали танцовщицу поздравлениями и умиленными комментариями.

  • С праздником вашу семью!
  • Клаасс, вітаю вас, ви такііі хороші, обожнюю
  • Копия мамочка
  • Невероятно классные
  • Чудова сім‘я! Вітаємо
  • Какие вы молодцы, очень круто, много умеете. С большим удовольствием наблюдаю за вашей семьей
  • Такой интересный. Илоночка, похож на Вас
  • Супер малыш
  • Який маленький пупсик!!!
  • Какой сладенький
  • Малыш копия Илоны
  • Какой же он у вас красавчик

Напомним, что сын Илоны Гвоздевой Доминик родился 11 октября 2020 года, вскоре после того, как хореограф покинула шоу "Танцы со звездами". Спустя три месяца малыша окрестили в храме Киева.

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Новости Украины сынИлона Гвоздева
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