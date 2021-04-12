Как это мило! Илона Гвоздева растрогала нежными семейными фото

Победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева осенью прошлого года стала мамой во второй раз - танцовщица родила сына Доминика, с которым уже успела слетать на отдых в Египет. 11 апреля малышу исполнилось 6 месяцев, в честь чего звездная мама поделилась серией трогательных семейных кадров.
Нежные фото с мужем, дочкой и сыном Илона опубликовала на своей странице в Instagram.
На милых снимках семейство запечатлено в разных составах - как родители втроем с сыном, так и каждый из них по отдельности с Домиником.
Есть и очаровательные фото 4-летней Валерии с братиком.
Илона Гвоздева покорила сеть семейными фото с мужем и детьми (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Гордая Гвоздева поделилась с поклонниками достижениями и умениями сына.
"Сегодня особенное воскресенье, потому что в такой же день 11.10.20 на свет появился наш малыш Доминик. А сегодня ему уже полгодика, как же быстро летит время.
Наши достижения;
- активно крутится и переворачивается сам на живот
- перешли полностью на смесь
- начали вводить прикорм и уже успели попробовать фруктовые пюре, овощные на очереди, судя по тому как хватает ложку, аппетит настоящего мужчины
- агукаем, смеёмся и гримасничаем
- с недавних пор сами засыпаем ночью в кровати
- коляску по-прежнему ненавидим
- хотим садиться уже, но ещё мама не даёт.
- активно хватаем руками все и всех и тянем в рот
- зубов пока нет, слюней немеряно
Вот и все, вот и все...", - написала Илона.
Подписчики пришли в восторг и засыпали танцовщицу поздравлениями и умиленными комментариями.
Напомним, что сын Илоны Гвоздевой Доминик родился 11 октября 2020 года, вскоре после того, как хореограф покинула шоу "Танцы со звездами". Спустя три месяца малыша окрестили в храме Киева.