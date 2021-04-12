Як це мило! Ілона Гвоздьова зворушила ніжними сімейними фото

На милих знімках сімейство відображено в різних складах - як батьки втрьох з сином, так і кожен з них окремо з Домініком.

Є й чарівні фото 4-річної Валерії з братиком.

Ілона Гвоздьова підкорила мережа сімейними фото з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Горда Гвоздєва поділилася з шанувальниками досягненнями та вміннями сина.

"Сьогодні особлива неділя, бо в такий же день 11.10.20 на світ з'явився наш малюк Домінік. А сьогодні йому вже піврочку, як же швидко летить час.

Наші досягнення;

- активно крутиться і сам перевертається на живіт

- повністю перейшли на суміш

- почали вводити прикорм і вже встигли спробувати фруктові пюре, овочеві на черзі, судячи з того як хапає ложку, апетит справжнього чоловіка

- агукаємо, сміємося і гримасничаємо

- віднедавна самі засипаємо вночі в ліжку

- коляску як і раніше ненавидимо

- хочемо сідати вже, але ще мама не дає

- активно хапаємо руками все і всіх і тягнемо в рот

- зубів поки немає, слини неміряно

От і все, от і все...", - написала Ілона.

Підписники прийшли в захват і засипали танцівницю привітаннями та розчуленими коментарями.