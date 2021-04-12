Як це мило! Ілона Гвоздьова зворушила ніжними сімейними фото

Переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова восени минулого року стала мамою вдруге - танцівниця народила сина Домініка, з яким вже встигла злітати на відпочинок в Єгипет. 11 квітня дитині виповнилося 6 місяців, в честь чого зіркова мама поділилася серією зворушливих сімейних кадрів.
Ніжні фото з чоловіком, донькою і сином Ілона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На милих знімках сімейство відображено в різних складах - як батьки втрьох з сином, так і кожен з них окремо з Домініком.
Є й чарівні фото 4-річної Валерії з братиком.
Ілона Гвоздьова підкорила мережа сімейними фото з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Горда Гвоздєва поділилася з шанувальниками досягненнями та вміннями сина.
"Сьогодні особлива неділя, бо в такий же день 11.10.20 на світ з'явився наш малюк Домінік. А сьогодні йому вже піврочку, як же швидко летить час.
Наші досягнення;
- активно крутиться і сам перевертається на живіт
- повністю перейшли на суміш
- почали вводити прикорм і вже встигли спробувати фруктові пюре, овочеві на черзі, судячи з того як хапає ложку, апетит справжнього чоловіка
- агукаємо, сміємося і гримасничаємо
- віднедавна самі засипаємо вночі в ліжку
- коляску як і раніше ненавидимо
- хочемо сідати вже, але ще мама не дає
- активно хапаємо руками все і всіх і тягнемо в рот
- зубів поки немає, слини неміряно
От і все, от і все...", - написала Ілона.
Підписники прийшли в захват і засипали танцівницю привітаннями та розчуленими коментарями.
Нагадаємо, що син Ілони Гвоздьової Домінік народився 11 жовтня 2020 року, незабаром після того, як хореограф покинула шоу "Танці з зірками". Через три місяці малюка охрестили в храмі Києва.