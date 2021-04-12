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Як це мило! Ілона Гвоздьова зворушила ніжними сімейними фото

Автор: Lite

Переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова восени минулого року стала мамою вдруге - танцівниця народила сина Домініка, з яким вже встигла злітати на відпочинок в Єгипет. 11 квітня дитині виповнилося 6 місяців, в честь чого зіркова мама поділилася серією зворушливих сімейних кадрів.

Ніжні фото з чоловіком, донькою і сином Ілона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На милих знімках сімейство відображено в різних складах - як батьки втрьох з сином, так і кожен з них окремо з Домініком.

Є й чарівні фото 4-річної Валерії з братиком.

Ілона Гвоздьова підкорила мережа сімейними фото з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Горда Гвоздєва поділилася з шанувальниками досягненнями та вміннями сина.

"Сьогодні особлива неділя, бо в такий же день 11.10.20 на світ з'явився наш малюк Домінік. А сьогодні йому вже піврочку, як же швидко летить час.
Наші досягнення;
- активно крутиться і сам перевертається на живіт
- повністю перейшли на суміш
- почали вводити прикорм і вже встигли спробувати фруктові пюре, овочеві на черзі, судячи з того як хапає ложку, апетит справжнього чоловіка
- агукаємо, сміємося і гримасничаємо
- віднедавна самі засипаємо вночі в ліжку
- коляску як і раніше ненавидимо
- хочемо сідати вже, але ще мама не дає
- активно хапаємо руками все і всіх і тягнемо в рот
- зубів поки немає, слини неміряно
От і все, от і все...", - написала Ілона.

Підписники прийшли в захват і засипали танцівницю привітаннями та розчуленими коментарями.

  • Зі святом вашу родину!
  • Клаасс, вітаю вас, ви такііі хороші, обожнюю
  • Копія матуся
  • Неймовірно класні
  • Чудова сім'я! Вітаємо
  • Які ви молодці, дуже круто, багато вмієте. З великим задоволенням спостерігаю за вашою родиною
  • Такий цікавий. Ілоночка, схожий на Вас
  • Супер малюк
  • Який маленький пупсик!!!
  • Який солоденький
  • Малюк копія Ілони
  • Який же він у вас красень

Нагадаємо, що син Ілони Гвоздьової Домінік народився 11 жовтня 2020 року, незабаром після того, як хореограф покинула шоу "Танці з зірками". Через три місяці малюка охрестили в храмі Києва.

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Новини України сынИлона Гвоздева
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