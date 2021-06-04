Это что-то невероятное: Астафьева ошеломила точеными формами и показала лицо без макияжа

Даша позируовала среди груды больших камней на скалистом берегу. На звезда – слитный купальник в черный горошек с внушительным декольте. Она позирует на галечном пляже и демонстирует точеные формы с разных ракурсов.

"- Почему нельзя взять, и унести понравившегося к себе домой?

- потому что он улетел!" - оставила загадочную подпись под фотосессией в купальнике звезда.

Даша показала соблазнительные формы в купальнике (фото: instagram.com/da_astafieva)

Поклонники успели в деталях изучить соблазнительные фото с очаровательной Дашей в главной роли и не скупились на похвалу.

Даша, очень красиво!

Идеальное тело

Как всегда шикарна

Уровень: Богиня

Идеальная

Русалки существуют

Что-то невероятное

Как всегда на высоте. Шикарная

Самая красивая женщина

"Если Ретроградный Меркурий был не просто отговоркой, а человеком, он выглядел бы так", - с юмором подписала фото Даша. Конечно же, на красотку тут же обрушилось цунами комплиментов. Стоит отметить, что Даша предпочла обойтись во время ночного заплыва без макияжа.