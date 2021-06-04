Це щось неймовірне: Астаф'єва приголомшила точеними формами і показала обличчя без макіяжу

Даша Астаф'єва відпочиває в Туреччині і насолоджується безтурботним проведенням часу. Звичайно, не обходиться без жаркого контенту для соцмереж – фото в бікіні, які щоразу викликають захоплення у фоловерів знаменитості.
На цей раз Даша запостила в Instagram цілу серію кадрів в монокіні.
Даша позувала серед купи великих каменів на скелястому березі. На зірці - злитий купальник в чорний горошок зі значним декольте. Вона позує на гальковому пляжі і демонструє точені форми з різних ракурсів.
"- Чому не можна взяти, і забрати вподобаного до себе додому?
- Бо він полетів!" - залишила загадковий підпис під фотосесією в купальнику зірка.
Даша показала спокусливі форми в купальнику (фото: instagram.com/da_astafieva)
Шанувальники встигли в деталях вивчити спокусливі фото з чарівною Дашею в головній ролі і не скупилися на похвалу.
"Якщо ретроградний Меркурій був не просто відмовкою, а людиною, він виглядав би так", - з гумором підписала фото Даша. Звичайно ж, на красуню тут же обрушилося цунамі компліментів. Варто зазначити, що Даша обійшлася під час нічного запливу без макіяжу.
Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва представила нового члена сім'ї.