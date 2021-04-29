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Вот это ноги! Надя Дорофеева в микротопе и лосинах сразила наповал точеными формами

Новина українською → Четверг 29 апреля 2021 13:05
Вот это ноги! Надя Дорофеева в микротопе и лосинах сразила наповал точеными формами Надя Дорофеева (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Надя Дорофеева стала триумфатором "Голосу країни 2021", ведь именно ее подопечный, 25-летний Сергей Лазановский, выиграл в 11 сезоне проекта. Двойной радостью стало и то, что победа воспитанника звезды совпала с ее дебютом на вокальном шоу. Счастливая Надя пообещала парню съездить к нему на родину и призналась, что готовит вместе с Сергеем кое-что интересное. После напряженной борьбы за первенство певица отдыхает дома и не забывает напоминать о себе новыми яркими снимками в личном фотоблоге.

На странице в Instagram Надя позирует в домашнем интерьере.

На ней – лосины и короткий спортивный топ нежного серо-голубого оттенка. На плечи она набросила белый свитер и дополнила соблазнительный и одновременно спортивный лук белыми аккуратными кроссовками.

Девушка говорит по телефону, ее волосы с аккуратной мелировкой распущены и даже слегка растрепаны.

Вот это ноги! Надя Дорофеева в микротопе и лосинах сразила наповал точеными формами

Надя Дорофеева поразила бесконечными ногами (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Поклонники пришли в полный восторг от внешнего вида звезды. Особенно они отмечали бесконечные ноги Нади и ее точеные формы.

  • Красотка
  • Бомба
  • Очень, очень красивая
  • Длинноногая икона стиля
  • Ну что за кукла
  • Такая длинноногая красотка!
  • Ты как всегда красотка и фигура отпад
  • Ты просто пушечая, Надь!
  • Вот это ноги! Моя мечта. Красотка
  • Девушка ты безумной красоты!
  • А ножки у тебя длинные

Напомним, что ранее Надя Дорофеева в деталях показала оригинальное платье, в котором красовалась на суперфинале "Голосу країни 2021".

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