Вот это ноги! Надя Дорофеева в микротопе и лосинах сразила наповал точеными формами

Надя Дорофеева стала триумфатором "Голосу країни 2021", ведь именно ее подопечный, 25-летний Сергей Лазановский, выиграл в 11 сезоне проекта. Двойной радостью стало и то, что победа воспитанника звезды совпала с ее дебютом на вокальном шоу. Счастливая Надя пообещала парню съездить к нему на родину и призналась, что готовит вместе с Сергеем кое-что интересное. После напряженной борьбы за первенство певица отдыхает дома и не забывает напоминать о себе новыми яркими снимками в личном фотоблоге.

На странице в Instagram Надя позирует в домашнем интерьере.

На ней – лосины и короткий спортивный топ нежного серо-голубого оттенка. На плечи она набросила белый свитер и дополнила соблазнительный и одновременно спортивный лук белыми аккуратными кроссовками.

Девушка говорит по телефону, ее волосы с аккуратной мелировкой распущены и даже слегка растрепаны.

Надя Дорофеева поразила бесконечными ногами (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Поклонники пришли в полный восторг от внешнего вида звезды. Особенно они отмечали бесконечные ноги Нади и ее точеные формы.