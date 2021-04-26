Голос країни 2021: победитель показал талисман, который помог ему выиграть шоу

Суперфинал Голосу країни 2021 принес победу звездному тренеру-дебютанту Наде Дорофеевой и ее 25-летнему подопечному Сергею Лазановскому. Парень покорили зрителей своей искренностью и душевностью. И большинство ихз них отдали свои голоса именно ему. Надя и Сергей рассказали о своих чувствах и эмоциях и сделали неожиданные заявления.

Сергей признался, что после победы всю ночь не спал, эмоции переполняют молодого артиста, и он до сих пор не верит в случившееся.

Звездная наставница парня вспомнила о знаковом событии, которое перевернуло судьбу ее подопечного. Парень ушел после вокальных нокаутов, но благодаря зрительскому голосованию, вернулся на проект. Это стало решающим на пути к победе.

Надя Дорофеева и Сергей Лазановский не скрывают счастья (фото: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi)

"Он мне тогда сказал: "Если б ты меня оставила, я бы свое место отдал Ире!" Мы с ним настолько чувствовали каждый этап! Я влюблена в то, как он реагировал на каждом этапе. Он вообще не верил в то, что с ним это происходит. Я так рада, что в этом году можно вернуть того, кто вылетел. Это подарило ему крылья. И он сделал такой прыжок!" - эмоционально высказалась Надя.

Сергей признался, что во время участия в шоу носил особый талисман и даже показал его. Парень рассказал, что перед проектом сделал сам браслет и решил копить в нем всю энергию, которая поможет прийти к победе. Но затем отказался от этой идеи. Он признался, что когда-то коллега по театру подарила кулончик в виде ангелочка, и он именно он стал для парня настоящим талисманом.

У Нади и Сергея есть планы, но раскрывать их певица пока не собирается, зато дала обещание победителю. "Мы уже договорились, что едем в гости к Сергею, в Попельники", - сообщила певица о намерении посетить родину своего подопечного.

Надя и Сергей поделилась своими эмоциями и впечатлениями