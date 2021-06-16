"Это нормально?" Могилевская в ярком костюме за 4000 грн заговорила о мужской красоте

Наталья выбрала хлопковый удобный костюм нежно-лимонного оттенка, состоящий из блейзера-кимоно с оригинальным накладным карманом и трендовых широких прямых штанов от украинского бренда FLO. Цена ансамбля составила 4150 грн (3000 – верх, и 1850 – низ). Она дополнила расслабленный летний образ массивными ярко-желтыми кроссовками.

Певица в подписи к эффектному фото решила поднять вопрос отнюдь не о модных тренденциях, а о … мужском похудении.

Наталья покорила ярким летним образом (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Нужно ли мужчине быть на ПП или для мужчины животик это нормально? Девушки, вы засматриваетесь на стройных и подтянутых мужчин?" - поинтересовалась артистка.

На вопрос Натальи отреагировала ее коллега Оля Полякова. "Какие животики? Ты шо?" - возмутилась она.

Подписичики Могилевской в большинстве высказались за стройные и подтянутые фигуры независимо от пола, а заодно похвалили ее выбор наряда.