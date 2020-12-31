Вот это ножки: Лилия Ребрик в блестящем откровенном платье позирует возле елки

Лилия Ребрик детей и мужа имбирным печеньем накормила, можно и на корпоратив! Ведущая показала своим фолловерам снимки, на которых она позирует возле елки в откровенном блестящем платье.

Рецепт имбирных человечков от Лилии можно найти здесь.

Стильная укладка, яркий макияж и не менее яркий наряд покорили фанатов: одно плечо открыто, шикарное декольте и разрез, демонстрирующий ноги ведущей.

Лилия предстала перед фолловерами не в своем привычном, милом и нежном образе заботливой мамы и верной супруги, а также трудяги, пропадающей на съемках днями, а в вызывающем и откровенном - настоящая женщина-вамп, готовая к приключениям.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

Фанаты ведущей оценили и наряд, и новые рекорды ведущей на телевидении, которыми она похвасталась вслед уходящему году, и, конечно, ноги Ребрик. Они пожелали Лилии всего хорошего в новом году и засыпали комплиментами:

Ви - супер жінка!

Суперкрасуня

Вогонь

Яка гарна!

Напомним, что Лилия Ребрик раньше призналась, что предновогодняя суета иногда утомляет и раздражает ее. К счастью, у ведущей есть рецепт, что делать, если, как она выразилась, все бесит.