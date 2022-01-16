Вот это перемены! KAZKA Зарицкая впечатлила похудением и призналась, сколько сбросила на самом деле

Александра Зарицка из группы KAZKA во время участия в Танцах со звездами 2021 сбросила около 20 килограмм ! За ее преображением на главном паркете страны следили миллионы зрителей, а девушка с каждым танцем надевала все более откровенные концертные наряды, демонстрируя перемены во внешности.

В интервью программе " Невероятная правда о звездах " Саша призналась, сколько килограмм после проекта сбросила на текущий момент. И эта цифра впечатляет!

Певица любит себя и принимает такой, как есть, но "Танцы со звездами" помогли ей преобразиться, и даже после проекта она решила не останавливатся на достигнутом. Так, после окончания шоу артистка распрощалась еще с 10 кг. Итого, она похудела на 30 кило.

Александра прожолжает худеть и впечатляет результатами (фото: instagram.com/kazka.band)

Певица начала худеть еще летом прошлого года, после того, как утвердили ее участие в самом танцевальном проекте страны. На перемены девушка решилась ради того, чтобы партнеру Юрию Мешкову "было легче ее поднимать".

Ради достижения своей цели Саша занималась плаванием и хореографией, бегала, но не ограничивала себя в питании. А после похода к диетологу певица сознательно отказалась от сахара, мучных изделий и жареного.

После вылета из "Танцев со звездами 2021" Зарицкая не забросила спорт и танцы, а также продолжила правильно питаться. Сейчас артистка танцует трижды в неделю для себя.

Александра продолжает заниматся в зале и танцевать (фото: instagram.com/kazka.band)

"Это физические нагрузки. Сейчас снова начинаю заниматься танцами, по три-четыре часа трижды в неделю. Ненавижу цифры, но уже за год минус 30",

– назвала впечатляющую цифру Александра.