Вот это перемены! KAZKA Зарицкая впечатлила похудением и призналась, сколько сбросила на самом деле

Александра Зарицка из группы KAZKA во время участия в Танцах со звездами 2021 сбросила около 20 килограмм! За ее преображением на главном паркете страны следили миллионы зрителей, а девушка с каждым танцем надевала все более откровенные концертные наряды, демонстрируя перемены во внешности.
В интервью программе "Невероятная правда о звездах" Саша призналась, сколько килограмм после проекта сбросила на текущий момент. И эта цифра впечатляет!
Певица любит себя и принимает такой, как есть, но "Танцы со звездами" помогли ей преобразиться, и даже после проекта она решила не останавливатся на достигнутом. Так, после окончания шоу артистка распрощалась еще с 10 кг. Итого, она похудела на 30 кило.
Александра прожолжает худеть и впечатляет результатами (фото: instagram.com/kazka.band)
Певица начала худеть еще летом прошлого года, после того, как утвердили ее участие в самом танцевальном проекте страны. На перемены девушка решилась ради того, чтобы партнеру Юрию Мешкову "было легче ее поднимать".
Ради достижения своей цели Саша занималась плаванием и хореографией, бегала, но не ограничивала себя в питании. А после похода к диетологу певица сознательно отказалась от сахара, мучных изделий и жареного.
После вылета из "Танцев со звездами 2021" Зарицкая не забросила спорт и танцы, а также продолжила правильно питаться. Сейчас артистка танцует трижды в неделю для себя.
Александра продолжает заниматся в зале и танцевать (фото: instagram.com/kazka.band)
"Это физические нагрузки. Сейчас снова начинаю заниматься танцами, по три-четыре часа трижды в неделю. Ненавижу цифры, но уже за год минус 30",
– назвала впечатляющую цифру Александра.
Поклонники могли подумать, что дальнейшее преображение звезды связанно с тем, что она влюбилась и крутит роман с экс-парнером по "Танцам" Юрием Мешковым. Парочка даже снялась в романтической фотосессии, а хореорграф засветился в новом клипе певицы. Но Зарицкая отмечает – сейчас каждый занят своей работой.
"Сейчас стараюсь совмещать личное с работой. Сейчас непонятно, что происходит. Мы занимаемся карьерой. Сердце артиста всегда немного свободно и всегда немного занято", - заинтриговала Саша.