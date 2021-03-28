Это пожар! Надя Дорофеева в блестящем микромини свела с ума точеной фигурой

Кадр словно сделан случайно и Надю просто "подловили". Но это не мешает оценить соблазнительный образ и точеные формы певицы. Она сделала высокую прическу и выпустила пару светлых прядей на лицо.

"Нокауты - ответственный и решающий этап для тренера и его команды, за ним идут прямые эфиры, на которых принятие решений уже переходит к вам. Я горжусь тем, как ребята растут в шоу и раскрываются сильнее на каждом этапе", - поделилась наблюдениями артистка.

Надя сверкнула стройными формами в эффектном образе (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Поклонники начали писать имена своих фаворитов, но основной темой для комплиментов и обсуждений стал роскошный образ самой Нади.

Надя, твой наряд вау

Балдежный образ

Боже мой, девочка, ты красивая

Самый красивый тренер "Голосу країни"

Нереальный образ

Пожар

Почему так шикарно

Нереальная

К слову, в этом наряде певица уже публиковала фото. У платья – открытая спина, что делает его еще более соблазнительным и кокетливым.

Надя Дорофеева надела на "вокальные нокауты" соблазнительное мини (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)