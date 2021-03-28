Це пожежа! Надя Дорофєєва в блискучому мікроміні звела з розуму виточеною фігурою

Кадр немов зроблений випадково і Надю просто "підловили". Але це не заважає оцінити спокусливий образ і точені форми співачки. Вона зробила високу зачіску і випустила пару світлих пасм на обличчя.

"Нокаути - відповідальний і вирішальний етап для тренера і його команди, за ним йдуть прямі ефіри, на яких прийняття рішень вже переходить до вас. Я пишаюся тим, як артисти ростуть в шоу і розкриваються сильніше на кожному етапі", - поділилася спостереженнями артистка.

Надя блиснула стрункими формами в ефектному образі (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Шанувальники почали писати імена своїх фаворитів, але основною темою для компліментів і обговорень став розкішний образ самої Наді.

Надя, твоє вбрання вау

Неперевершений образ

Боже мій, дівчинка, ти красива

Найкрасивіший тренер "Голосу країни"

Нереальний образ

Пожежа

Чому так шикарно

Нереальна

До речі, у цьому вбранні співачка вже публікувала фото. У сукні – відкрита спина, що робить її ще більш привабливою і кокетливою.

Надя Дорофєєва одягла на "вокальні нокаути" спокусливе міні (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)