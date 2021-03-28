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Це пожежа! Надя Дорофєєва в блискучому мікроміні звела з розуму виточеною фігурою

Автор: Lite

Надя Дорофєєва - новачок у тренерському кріслі Голосу країни 2021. Співачка набрала сильну комманду, з якою має намір дійти до перемоги. Попереду у суддівської четвірки вокальні нокаути і тут їм допомогти зголосилися "зіркові радники". Так, судді могли запросити на допомогу того, кому довіряють і хто допоможе їм зробити нелегкий, але доленосний вибір. Помічником Наді стала реперша Alyona Alyona, і Дорофєєва вже встигла засвітити своє вбрання, в якому глядачі побачать зірку незабаром на екранах.

Співачка запостила в Instagram ефектне фото в блискучому екстра-міні.

Кадр немов зроблений випадково і Надю просто "підловили". Але це не заважає оцінити спокусливий образ і точені форми співачки. Вона зробила високу зачіску і випустила пару світлих пасм на обличчя.

"Нокаути - відповідальний і вирішальний етап для тренера і його команди, за ним йдуть прямі ефіри, на яких прийняття рішень вже переходить до вас. Я пишаюся тим, як артисти ростуть в шоу і розкриваються сильніше на кожному етапі", - поділилася спостереженнями артистка.

Надя блиснула стрункими формами в ефектному образі (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Шанувальники почали писати імена своїх фаворитів, але основною темою для компліментів і обговорень став розкішний образ самої Наді.

  • Надя, твоє вбрання вау
  • Неперевершений образ
  • Боже мій, дівчинка, ти красива
  • Найкрасивіший тренер "Голосу країни"
  • Нереальний образ
  • Пожежа
  • Чому так шикарно
  • Нереальна

До речі, у цьому вбранні співачка вже публікувала фото. У сукні – відкрита спина, що робить її ще більш привабливою і кокетливою.

Надя Дорофєєва одягла на "вокальні нокаути" спокусливе міні (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва в пікантному костюмі і береті з вуаллю звела з розуму нескінченними ногами.

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Новини України Надя ДорофеєваГолос країни
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