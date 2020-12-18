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Это пожар! Тина Кароль оголила грудь и раззадорила сеть своей откровенностью

Автор: Lite

Тина Кароль недавно ошарашила поклонников своей смелостью – артистка полностью оголилась для обложки своего концерта-спектакля, посвященного 15-летию творчества. Тогда поклонники завалили звезду комплиментами, ведь даже не расчитывали на такую откровенность. Но Тина решила не останавливаться и для поддержания накала страстей опубликовала еще и пикантные фото топлес!

Обнаженную грудь поп-дива кокетливо прикрывает руками. Автором откровенного фотоколлажа певицы стала фотограф Анна Гончарова, с которой артистка давно сотрудничает.

Хоть фотоколлаж и размытый, поклонники смогли в деталях рассмотреть свою любимицу. Она сделала высокую торжественную прическу и игриво выпустила крупную прядь на лицо. Макияж явно сделан с акцентом на выразительные глаза. Также можно оценить тонкую талию Тины.

Тина Кароль показала фото топлес (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники буквально потеряли дар речи от такой откровенности своей любимицы и не жалели комплиментов, эпитетов и признаний.

  • Вау, нереальная
  • Красотка
  • Такая сильно красивая
  • Челюсть отпала
  • Тина Григорьевна, ну это ж пожар, я прям таю
  • Огонь
  • Ну, тут без инфаркта нельзя
  • Ходячий секс как всегда

Позже звезда поделилась еще одним, более скромным, фотоколлажем. На нем Тина изображена со спины, а также частично можно увидеть фото в профиль.

Напомним, что ранее Тина Кароль в коже поделилась особенностями своей диеты.

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