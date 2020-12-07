Вот это пресс: Алена Шоптенко восхитила фанатов спортивной фигурой в новом видео

Хореограф Алена Шоптенко недавно впервые откровенно рассказала о причинах развода с экс-мужем Дмитрием Дикусаром: звезда "Танцев со звездами" прокомментировала их расставание.

Сейчас Алена счастлива в личной жизни, но о поклонниках тоже не забывает: танцор запостила в своем микроблоге видео в лучших традициях TikTok. Шоптенко просто "бежит", меняя множество спортивных нарядов. Видео вызвало настоящий восторг у фанатов звезды, но особо им понравился пресс Алены.

"Воображаю, что бегу за подарками, чтобы не погибать потом в очередях.

И праздники начнутся раньше, и будет, из чего выбрать! Давайте новой новогодней традицией станет "делать все вовремя"! Размечталась", - написала Алена.

Алена Шоптенко (видео: instagram.com/alena_shoptenko/)

"Крутое видео!", "А какой пресс!", "Красотка", "Алена, вы такая милая, веселая и серьезная одновременно, мудрая, красивая... Всех достоинств не перечислишь! Прекрасная мамочка!", "Браво вашому режисеру! Відеоролики у вас просто вау, хочеться дивитись і дивитись!", - написали поклонники под роликом Алены.

Напомним, что Алена Шоптенко показала самый трендовый образ холодного сезона: сумка-кошелек и куртка-оверсайз заставят прохожих обернуться вам вслед.