Вот это пресс! Оля Полякова с дочкой похвастались фигурами на отдыхе

Так, 37-летняя певица и ее дочь сделали совместное селфи в зеркале ванной комнаты, показав свой аутфит для пляжа, а заодно и точеные фигуры. Оля позировала в золотистом верхе от бикини и джинсовых мини-шортах, а Маша - в черных лосинах и розовом лифе.

Обе примерили темные очки и стали по стойке смирно. Стоит отметить упругий пресс Поляковой, на котором вполне заметны кубики - не зря звезда упорно работает над своей фигурой.

"На пляж", - лаконично написала певица.

Позже она выложила забавный кадр с Машей, которая уснула на шезлонге на пляже.

"Спит моя козочка", - отметила Суперблондинка.

Оля Полякова с дочерью Машей отдыхают в теплых краях (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Сама Маша тоже поделилась радостью и обнародовала снимок с пляжа. На фото девушка загорает на шезлонге в черном купальнике и солнцезащитных очках.

"Summer vibes. Соскучились по лету? А сколько градусов тепла у вас?" - прокомментировала кадр дочь Поляковой.

Маша Полякова показала фигуру в купальнике (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Пользователи сети не стали скупиться на комплименты для девочки.