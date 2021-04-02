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Это пушка! Тина Кароль выпустила новый альбом "Красиво"

Автор: Lite

В пятицу, 2 апреля на всех музыкальных стриминговых платформах вышел новый альбом популярной певицы Тины Кароль "Красиво". Это восьмой по счету альбом поп-дивы, пронизанный свежим дыханием электронной музыки.

В альбом вошли 7 новых песен, включая трек "Скандал", клип на который за месяц собрал более 10 миллионов просмотров на Youtube.

В новом альбоме Тина Кароль меняет жанр и стиль исполнения, становится волевой в текстах и музыке.

"Это альбом о смелой девушке, которая наполнена разной палитрой чувств в поисках своей любви", - говорит артистка.

Альбом был написал в рекордно короткие сроки за полтора месяца в тандеме с Аркадием Александровым, который также выступил саунд-продюсером новой пластинки.

Используя ненавязчивый поп-мотив, замешанный с эстетикой конца 80-тых и начало 90-тых, Кароль обращается к жанру диалога со слушателем. Подача вокала созвучна с манерой исполнения соул певиц "нулевых".

"Большинство музыкального материала было создано с помощью синтезаторов и семплов. Смелое слияние тройных битов драм-машины, богатство электронного звука в совокупности с узнаваемым вокалом Тины", - говорит саунд-продюсер альбома Аркадий Александров.

Певица также отмечает, что источником вдохновения для написания альбома служили личные истории из ее жизни.

В проморолике к альбому, опубликованному в Instagram Тины, она предстала в образе "белой королевы" - белоснежном платье с пикантными разрезами и туфлях на высоком каблуке. Волосы звезда собрала в хвост сзади, оставив лишь несколько прядей, которые красиво спадали на лицо.

Тина Кароль восхитила образом "белой королевы" (фото: пресс-служба певицы)

Поклонники принялись тут же делиться своими впечатлениями от нового альбома певицы в комментариях.

  • Восхищаюсь тобой! Еще миллион раз скажу о том, что обожаю тебя за то, что ты не боишься и умеешь быть разной, умеешь двигаться, прогрессировать. И делаешь это КРАСИВО
  • Белая королева
  • Каждая песня на повторе! Нереальный альбом
  • Боже, а казалось бы, ну куда круче! а каждый раз получается. спасибо, Тин
  • Как же это по-другому прекрасно! спасибо за красоту
  • Поздравляю, моя хорошая! Во-первых, это КРАСИВО, во-вторых, ново! Расширяй границы возможного, верю в тебя
  • Смысл каждой строчки прямо в сердце
  • В Захопленні!
  • Это пушка! Горжусь
  • Это невероятно как всегда

Напомним, что ранее Тина Кароль и Дан Балан, который вскоре появиться на экранах в новом сезоне "Голоса страны", очаровали романтическим танцем.

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