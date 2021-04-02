Это пушка! Тина Кароль выпустила новый альбом "Красиво"

В новом альбоме Тина Кароль меняет жанр и стиль исполнения, становится волевой в текстах и музыке.

"Это альбом о смелой девушке, которая наполнена разной палитрой чувств в поисках своей любви", - говорит артистка.

Альбом был написал в рекордно короткие сроки за полтора месяца в тандеме с Аркадием Александровым, который также выступил саунд-продюсером новой пластинки.

Используя ненавязчивый поп-мотив, замешанный с эстетикой конца 80-тых и начало 90-тых, Кароль обращается к жанру диалога со слушателем. Подача вокала созвучна с манерой исполнения соул певиц "нулевых".

"Большинство музыкального материала было создано с помощью синтезаторов и семплов. Смелое слияние тройных битов драм-машины, богатство электронного звука в совокупности с узнаваемым вокалом Тины", - говорит саунд-продюсер альбома Аркадий Александров.

Певица также отмечает, что источником вдохновения для написания альбома служили личные истории из ее жизни.

В проморолике к альбому, опубликованному в Instagram Тины, она предстала в образе "белой королевы" - белоснежном платье с пикантными разрезами и туфлях на высоком каблуке. Волосы звезда собрала в хвост сзади, оставив лишь несколько прядей, которые красиво спадали на лицо.

Тина Кароль восхитила образом "белой королевы" (фото: пресс-служба певицы)

Поклонники принялись тут же делиться своими впечатлениями от нового альбома певицы в комментариях.