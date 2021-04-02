RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Це гармата! Тіна Кароль випустила новий альбом "Красиво"

Автор: Lite

У пятицу, 2 квітня на всіх музичних стримінгових платформах вийшов новий альбом популярної співачки Тіни Кароль "Красиво". Це восьмий за рахунком альбом поп-діви, пронизаний свіжим подихом електронної музики.

В альбом увійшли 7 нових пісень, включаючи трек "Скандал", кліп на який за місяць зібрав більше 10 мільйонів переглядів на Youtube.

У новому альбомі Тіна Кароль змінює жанр і стиль виконання, стає вольовою в текстах і музиці.

"Це альбом про сміливу дівчину, яка наповнена різною палітрою почуттів у пошуках своєї любові", - каже артистка.

Альбом був написав у рекордно короткі терміни за півтора місяці в тандемі з Аркадієм Александровим, який також виступив саунд-продюсером нової платівки.

Використовуючи ненав'язливий поп-мотив, замішаний з естетикою кінця 80-х і початок 90-тих, Кароль звертається до жанру діалогу зі слухачем. Подача вокалу співзвучна з манерою виконання соул співачок "нульових".

"Більшість музичного матеріалу було створено з допомогою синтезаторів і семплів. Сміливе злиття потрійних бітів драм-машини, багатство електронного звуку в сукупності з пізнаваним вокалом Тіни", - говорить саунд-продюсер альбому Аркадій Александров.

Співачка також зазначає, що джерелом натхнення для написання альбому служили особисті історії з її життя.

У проморолику до альбому, опублікованому в Instagram Тіни, вона постала в образі "білої королеви" - білосніжній сукні з пікантними розрізами і туфлях на високому каблуці. Волосся зірка зібрала в хвіст ззаду, залишивши лише кілька пасом, які красиво спадали на обличчя.

Тіна Кароль захопила образом "білої королеви" (фото: прес-служба співачки)

Шанувальники почали одразу ділитися своїми враженнями від нового альбому співачки в коментарях.

  • Захоплююся тобою! Ще мільйон раз скажу про те, що обожнюю тебе за те, що ти не боїшся і вмієш бути різною, вмієш рухатися, прогресувати. І робиш це КРАСИВО
  • Біла королева
  • Кожна пісня на повторі! Нереальний альбом
  • Боже, а здавалося б, ну куди крутіше! а кожен раз виходить. спасибі, Тін
  • Як же це по-іншому чудово! спасибі за красу
  • Вітаю, моя хороша! По-перше, це КРАСИВО, по-друге, ново! Розширюй межі можливого, вірю в тебе
  • Зміст кожної строчки прямо в серце
  • В Захопленні!
  • Це гармата! Пишаюся
  • Це неймовірно як завжди

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль та Дан Балан, який невдовзі з'явитися на екранах в новому сезоні "Голосу країни", зачарували романтичним танцем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Тіна Карольпевецальбом
Читайте також
Тіна Кароль купила для 12-річного сина землю під Києвом: як виглядає ділянка
"Це точно не весільна фотосесія?" Кароль заінтригувала образом білої королеви
Прогноз погоди