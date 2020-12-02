Вот это растяжка! Алессандра Абросио демонстрирует гибкое тело в откровенном купальнике

Алессандра Амбросио - пожалуй, одна из самых спортивных моделей в мире. 39-летняя бразильянка наравне со своей соотечественницей Изабель Гулар регулярно посещает спортзал, чтобы оставаться в отличной форме. А затем мотивирует сеть вдохновляющими роликами и фото. Но не меньше, чем активные тренировки с тренером и занятия по боксу, Алессандра любит йогу и растяжку.



Новое фото Алессандры (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Новое фото в блоге знойной красавицы - лучшее тому подтверждение. Амбросио позирует на фоне звездного неба и луны, стоя в воде. Она выполняет одну из асан йоги, которая требует отличной растяжки. И, нужно отметить, она легко далась бывшему "ангелу" Victoria's Secret. Безупречный силуэт модели на фоне воды невероятно впечатлил ее поклонников.

Алессандра обожает пляжные образы (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

"Луна в голове и море в душе", - написала популярная в сети модель. К слову, коллаж был создан одной из поклонниц Алессандры, которая не сдержала слов благодарности и восторга. Амбросио часто делится подобными постами, поддерживая своих фолловеров.

Ранее мы писали, что модель продемонстрировала жаркий образ для горячих тропиков, который составили откровенное бикини и масса украшений. Вдохновляемся и мечтаем от отпуске!