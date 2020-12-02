Оце так розтяжка! Алессандра Абросио демонструє гнучке тіло у відвертому купальнику

Алессандра Амбросіо - мабуть, одна з найбільш спортивних моделей у світі. 39-річна бразилійка нарівні зі своєю співвітчизницею Ізабель Гулар регулярно відвідує спортзал, щоб залишатися у відмінній формі. А потім мотивує мережу надихаючими роликами і фото. Але не менше, ніж активні тренування з тренером і заняття з боксу, Алессандра любить йогу і розтяжку.
Нове фото Алессандри (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Нове фото в блозі спекотної красуні - найкраще тому підтвердження. Амбросіо позує на тлі зоряного неба і місяця, стоячи у воді. Вона виконує одну з асан йоги, яка вимагає відмінної розтяжки. І, треба зазначити, вона легко далася колишньому "ангелу" Victoria's Secret. Бездоганний силует моделі на тлі води неймовірно вразив її шанувальників.
"Місяць у голові і море в душі", - написала популярна в мережі модель. До речі, колаж був створений однією з прихильниць Алессандри, яка не могла стримати слів подяки і захоплення. Амбросіо часто ділиться подібними постами, підтримуючи своїх фоловерів.
Раніше ми писали, що модель продемонструвала жаркий образ для гарячих тропіків, який склали відверте бікіні і маса прикрас. Надихаємося і мріємо від відпустку!