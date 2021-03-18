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Это уже разрешено: дочка Поляковой обескуражила неожиданными признаниями

Автор: Lite

Маша Полякова 2 марта отпраздновала 16-летие. Девочка устроила яркую вечеринку в компании подруг, а ее звездная мама Оля Полякова тепло поздравила дочку со знаменательной датой. Знаковый день омрачили события, из-за которых именинница проплакала полночи.

В программе "ЖВЛ" девушка призналась, что ее огорчил поступок бойфренда, но кроме этого причин для расстройства у Маши было несколько. Об этом сообщает сайт ТСН.

"В тот момент у меня испортились отношения с парнем. Я одна обедала в свой день рождения. У мамы не получалось пойти со мной на шопинг. Мне было очень грустно. Я прорыдала с 12:00 ночи до 4:00 дня", - рассказала о не слишком радостном начале праздника дочь артистки.

Но в течение дня все изменилось – с парнем она помирилась, мама накупила ей много подарков. И даже разрешила арендовать дом, где молодежь гуляла до утра.

Веселая компания устроила яркий фотосет и вечеринку - Маша была в восторге.

Маша Полякова с размахом отметила 16-летие (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша признается, родители спокойно ее отпускают гулять, но ставят некоторые условия.

"Меня пускают всегда где-то до 12-ти. Но в 12 я уже должна быть дома. Куртку снимаю, я спать. Они знают, что я ничего такого не выкину. Немного выпью. Бокал шампанского, я считаю, в 16 лет это уже разрешено", - убеждена она.

Напомним, что ранее дочь Оли Поляковой попала в больницу с аппендицитом. Девочка пробыла в клинике несколько дней и взбудоражила сеть видео своих танцев с капельницей.

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Новости Украины Маша Полякова
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