Это не скоро закончится: жена Остапчука высказалась о противостоянии с его экс-супругой

"Вначале мне было сложно, потому что мы из разного мира. Но было интересно", - призналась Кристина.

Владимир и Кристина расписались в октябре 2020 года (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Она отметила, что она и Владимир начали меняться под влиянием друг друга. Так, девушка заметила, что рядом с любимым стала мягче и менее резкой.

Встречу с шоуменом Горняк считает судьбоносной. Кристина отмечает, что могла бы и вовсе не поехать на торжество в Италии, да и Владимир не должен был вести мероприятие, но звезды сошлись так, кто они оказалось в одно время в одном месте.

Владимир Остапчук с женой Кристиной много путешествуют (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Свадьбу должен был вести Александр Скичко. Но он тогда стал депутатом и не смог совмещать. Он позвонил Вове, потому что они были в одной ценовой категории. И сказал: "Есть заказ. Сможешь его принять?". И Вова ответил: "Хорошо!". Я не должна была лететь. И Вова не должен был там быть. Он на конкурсах жестко обо мне шутил. Я думала: "Обнаглел этот ведущий. Что это вообще происходит?!". Через несколько недель на Танцах мы снова увиделись. Он уже тогда разошелся с Еленой, и мы начли общаться", - вспомнила Кристина.

Также жена шоумена высказалась о его предыдущем браке с Еленой Войченко. По словам Кристины, она старается не реагировать на выпады в свой адрес, но готова отстаивать личные границы.

"Я очень много выслушала и выслушиваю негатива от первой жены. Но я знаю эту историю, и все знают, что я не стала причиной развода. Вся семья Вовы знает. И поэтому у меня нет чувства вины и защитной реакции. Но когда на меня в интервью наговаривают, это задевает. И не надо на меня перекладывать ответственность. И я выбрала для себя путь просто молчать. Как бы сложно не было. И в какой-то момент я отстроила границы и написала комментарий, и пока это работает", – отметила вторая жена Остапчука.

"Но я знаю правду, и вторая сторона знает правду. Я понимаю, что это не скоро закончится. Но в этой ситуации больше всего жалко детей", – добавила Кристина.

Также она отмечет, что с ее появлением в жизни Владимира изменился и его стиль. Супруги вместе ходят по магазинам, и Кристина помогает выбирать мужу вещи, советует ему цветовую гамму и фасоны.