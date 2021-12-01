Це не скоро закінчиться: дружина Остапчука висловилася про протистояння з його екс-дружиною

"Спочатку мені було складно, тому що ми з різного світу. Але було цікаво", - зізналася Христина.

Володимир і Христина розписалися в жовтні 2020 року (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Вона зазначила, що вона і Володимир почали змінюватися під впливом один одного. Так, дівчина помітила, що поруч з коханим стала м'якше і менш різкою.

Зустріч з шоуменом Горняк вважає доленосною. Христина зазначає, що могла б і зовсім не поїхати на торжество в Італії, та й Володимир не повинен був вести захід, але зірки зійшлися так, хто вони виявилося в один час в одному місці.

Володимир Остапчук з дружиною Христиною багато подорожують (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Весілля мав вести Олександр Скічко. Але він тоді став депутатом і не зміг поєднувати. Він подзвонив Вові, тому що вони були в одній ціновій категорії. І сказав: "Є замовлення. Зможеш його прийняти?". І Вова відповів: "Добре!". Я не повинна была лететь. І Вова не повинен був там бути. Він на конкурсах жорстко про мене жартував. Я думала: "Знахабнів цей ведучий. Що це взагалі відбувається?!". Через кілька тижнів на Танцях ми знову побачилися. Він вже тоді розійшовся з Оленою, і ми почали спілкуватися", - згадала Христина.

Також дружина шоумена висловилася про його попередній шлюб з Оленою Войченко. За словами Христини, вона намагається не реагувати на випади на свою адресу, але готова відстоювати особисті кордони.

"Я дуже багато вислухала і вислуховую негативу від першої дружини. Але я знаю цю історію, і всі знають, що я не стала причиною розлучення. Вся сім'я Вови знає. І тому у мене немає почуття провини і захисної реакції. Але коли на мене в інтерв'ю наговорюють, це зачіпає. І не треба на мене перекладати відповідальність. І я вибрала для себе шлях просто мовчати. Як би складно не було. І в якийсь момент я відбудувала кордони і написала коментар, і поки це працює", – зазначила друга дружина Остапчука.

"Але я знаю правду, і друга сторона знає правду. Я розумію, що це не скоро закінчиться. Але в цій ситуації найбільше шкода дітей", - додала Христина.

Також вона зазначає, що з її появою в житті Володимира змінився і його стиль. Подружжя разом ходять по магазинах, і Христина допомагає вибирати чоловікові речі, радить йому колірну гамму і фасони.