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Это слишком мило: Эшли Грэм показала редкие фото подросшего сына и мужа с отдыха

Автор: Lite

Эшли Грэм показала новые фото мужа и подросшего сына с отдыха. Модель просто очаровала сеть.

Снимки пышнотелая красавица запостила в исчезающие сториз своего блога.

Эшли Грэм недавно уже показывала фото своего подросшего сына Айзека, а также мужа Джастина. Отец и сын примерили одинаковые спортивные костюмы с надписью "Эрвин 21", невероятно умилив сеть. А теперь Эшли продемонстрировала новое фото с отдыха.

Эшли Грэм обожает постить фото мужа и сына (фото: instagram.com/ashleygraham)

Джастин и Айзек наслаждаются отдыхом в экзотическом месте: они лежат в бассейне с роскошным видом на океан. Как обычно, модель не стала показывать лицо сына. Как отец, так и мальчик отвернуты от камеры. Тем не менее, даже со спины заметно, что малыш заметно подрос и растет активным и неугомонным.

Муж и сын модели (фото: instagram.com/ashleygraham)

Напомним, в январе мальчику исполнился год, в честь такого события молодая мама сделала трогательное видео, чему научил ее Айзек за каждый месяц своей жизни.

Также Эшли покорила сеть своими откровенными фото без обработки и ретуши.

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