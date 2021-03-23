Це занадто мило: Ешлі Грем показала рідкісні фото однорічного сина і чоловіка з відпочинку

Ешлі Грем показала нові фото чоловіка і старшого сина з відпочинку. Модель просто зачарувала мережу.
Знімки пишнотіла красуня запостила в зникаючі сторіз свого блогу.
Ешлі Грем нещодавно вже показувала фото свого однорічного сина Айзека, а також чоловіка Джастіна. Батько і син приміряли однакові спортивні костюми з написом "Ервін 21", неймовірно розчуливши мережу. А тепер Ешлі продемонструвала нове фото з відпочинку.
Ешлі Грем обожнює постити фото чоловіка і сина (фото: instagram.com/ashleygraham)
Джастін і Айзек насолоджуються відпочинком в екзотичному місці: вони лежать в басейні з розкішним видом на океан. Як зазвичай, модель не стала показувати обличчя сина. Як батько, так і хлопчик відвернені від камери. Тим не менш, навіть зі спини помітно, що малюк помітно підріс і зростає активним і невгамовним.
Нагадаємо, в січні хлопчикові виповнився рік, на честь такої події молода мама зробила зворушливе відео, чого навчив її Айзек за кожен місяць свого життя.
Також Ешлі підкорила мережу своїми відвертими фото без обробки і ретуші.