Це занадто мило: Ешлі Грем показала рідкісні фото однорічного сина і чоловіка з відпочинку

Ешлі Грем нещодавно вже показувала фото свого однорічного сина Айзека, а також чоловіка Джастіна. Батько і син приміряли однакові спортивні костюми з написом "Ервін 21", неймовірно розчуливши мережу. А тепер Ешлі продемонструвала нове фото з відпочинку.

Ешлі Грем обожнює постити фото чоловіка і сина (фото: instagram.com/ashleygraham)

Джастін і Айзек насолоджуються відпочинком в екзотичному місці: вони лежать в басейні з розкішним видом на океан. Як зазвичай, модель не стала показувати обличчя сина. Як батько, так і хлопчик відвернені від камери. Тим не менш, навіть зі спини помітно, що малюк помітно підріс і зростає активним і невгамовним.

Чоловік і син моделі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Нагадаємо, в січні хлопчикові виповнився рік, на честь такої події молода мама зробила зворушливе відео, чого навчив її Айзек за кожен місяць свого життя.