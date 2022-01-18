Это надо слышать: Лана дель Рей заинтриговала тизером к синглу для "Эйфории" и удалилась из соцсетей
Лана дель Рей опубликовала тизер своего нового трека Watercolor Eyes, который был написан для второго сезона сериала "Эйфория" (Euphoria).
Фрагмент сингла американская звезда опубликовала в своем Инстаграме, но позже певица закрыла страничку и вновь удалила свой аккаунт в блоге, какэто было в сентябре. Тогда же она решила уйти из всех соцсетей.
Трек можно будет услышать в третьей серии второго сезона "Эйфории", которая выйдет на сервисе HBO Max в воскресенье, 23 января. Название эпизода более чем интригующее - "Размышления: большие и маленькие хулиганы".
Сингл спродюсировал Назри Тони Атве, который работал с такими звездами, как Шакира, Джастин Бибер и Pitbull.
Информация о выходе нового трека певицы просочилась в сеть еще 10 января 2022 года, 14 стало известно его название, а уже 16 числа на YouTube-канале сериала "Эйфория".
Lana Del Rey’s new song, Watercolor Eyes, will premiere on Euphoria (S2E3) on January 23rd.— Lana Del Rey Online (@LanaDReyOnline) January 15, 2022
The song is produced by Nasri Tony Atweh. pic.twitter.com/egZtKrblXs
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