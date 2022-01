Это надо слышать: Лана дель Рей заинтриговала тизером к синглу для "Эйфории" и удалилась из соцсетей

Трек можно будет услышать в третьей серии второго сезона "Эйфории", которая выйдет на сервисе HBO Max в воскресенье, 23 января. Название эпизода более чем интригующее - "Размышления: большие и маленькие хулиганы".

Сингл спродюсировал Назри Тони Атве, который работал с такими звездами, как Шакира, Джастин Бибер и Pitbull.

Информация о выходе нового трека певицы просочилась в сеть еще 10 января 2022 года, 14 стало известно его название, а уже 16 числа на YouTube-канале сериала "Эйфория".

Lana Del Rey’s new song, Watercolor Eyes, will premiere on Euphoria (S2E3) on January 23rd.



The song is produced by Nasri Tony Atweh. pic.twitter.com/egZtKrblXs