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Это надо слышать: Лана дель Рей заинтриговала тизером к синглу для "Эйфории" и удалилась из соцсетей

Автор: RBC.UA

Лана дель Рей опубликовала тизер своего нового трека Watercolor Eyes, который был написан для второго сезона сериала "Эйфория" (Euphoria).

Фрагмент сингла американская звезда опубликовала в своем Инстаграме, но позже певица закрыла страничку и вновь удалила свой аккаунт в блоге, какэто было в сентябре. Тогда же она решила уйти из всех соцсетей.

Трек можно будет услышать в третьей серии второго сезона "Эйфории", которая выйдет на сервисе HBO Max в воскресенье, 23 января. Название эпизода более чем интригующее - "Размышления: большие и маленькие хулиганы".

Сингл спродюсировал Назри Тони Атве, который работал с такими звездами, как Шакира, Джастин Бибер и Pitbull.

Информация о выходе нового трека певицы просочилась в сеть еще 10 января 2022 года, 14 стало известно его название, а уже 16 числа на YouTube-канале сериала "Эйфория".

Напомним, что ранее мы писали о трансформации образа Ру Беннет, главной героини шоу Euphoria в исполнении Зендеи. Как девушка из проблемного наркозависимого подростка постепенно превращается в стильную штучку?

Тем временем исполнительница еще одной главной роли в "Эйфории" - трансгендерная актриса и модель Хантер Шефер заинтриговала входом в люди с партнером по шоу, актером Домиником Файком. Парочка посетила ресторан в Западном Голливуде.

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