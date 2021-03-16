Вот это смелость! Слава Каминская стала тату-мастером и устроила эксперимент на себе

"Впервые в жизни сама набила себе тату", - похвасталась она. Судя о хэштегам, рисунок на теле приурочен к началу сольной карьеры певицы и вскоре она презентует свой дебютный трек под псевдонимом SLAVA KAMINSKA.

Поступком украинской певицы восхитился удивленный "Иванушка" Андрей Григорьев-Апполонов. "Нифига себе!" - написал он под постом.

Подписчики певицы забросали ее вопросами, а также отметили, что теперь она освоила новую специальность и точно не пропадет.

Слава, вам, наверное, очень больно было

Круто

Красиво

И как ощущения?

Ух ты, а себе не так больно, наверное?

Кстати, Слава, отвечая на вопросы поклонников, отметила, что будет сама себе продюсером. На вопрос, почему распался коллектив НеАнгелы Слава отвечает сдержанно: пришло время. Судя по тэгам, новый трек певицы будет называться "Я не 911". О дате премьеры она пока не сообщала.