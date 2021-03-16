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Вот это смелость! Слава Каминская стала тату-мастером и устроила эксперимент на себе

Автор: Lite

Слава Каминская после новости о распаде группы НеАнгелы сообщила, что отправляется в солное плавание. Певица вскоре готова порадовать фанов своим творчеством, а пока она раскрывает секреты о себе и открыто говорит на интимные темы. Например, артистка высказалась о своих табу в сексе. А что по-настоящему впечатлило сеть, так это очередной смелый поступок звезды – она сама себе сделала татуировку!

На странице Славы в Instagram появилось впечатляющее видео, на котором она запечатлена в процессе работы.

"Впервые в жизни сама набила себе тату", - похвасталась она. Судя о хэштегам, рисунок на теле приурочен к началу сольной карьеры певицы и вскоре она презентует свой дебютный трек под псевдонимом SLAVA KAMINSKA.

Поступком украинской певицы восхитился удивленный "Иванушка" Андрей Григорьев-Апполонов. "Нифига себе!" - написал он под постом.

Подписчики певицы забросали ее вопросами, а также отметили, что теперь она освоила новую специальность и точно не пропадет.

  • Слава, вам, наверное, очень больно было
  • Круто
  • Красиво
  • И как ощущения?
  • Ух ты, а себе не так больно, наверное?

Кстати, Слава, отвечая на вопросы поклонников, отметила, что будет сама себе продюсером. На вопрос, почему распался коллектив НеАнгелы Слава отвечает сдержанно: пришло время. Судя по тэгам, новый трек певицы будет называться "Я не 911". О дате премьеры она пока не сообщала.

Напомним, что ранее продюсер НеАнгелов Юрий Никитин дал комментарий по поводу роспуска группы.

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Новости Украины НеАнгелыСлава Каминская
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