Оце сміливість! Слава Камінська стала тату-майстром і влаштувала експеримент на собі

Слава Камінська після новини про розпад гурту НеАнгели повідомила, що відправляється в сольное плавання. Співачка незабаром готова порадувати фанів своєю творчістю, а поки вона розкриває секрети про себе і відкрито говорить на інтимні теми. Наприклад, артистка висловилася про свої табу в сексі. А що по-справжньому вразило мережу, так це черговий сміливий вчинок зірки – вона сама собі зробила татуювання!
На сторінці Слави в Instagram з'явилося вражаюче відео, на якому вона зображена в процесі роботи.
"Вперше в житті сама набила собі тату", - похвалилася вона. Судячи про хэштегам, малюнок на тілі приурочений до початку сольної кар'єри співачки і незабаром вона презентує свій дебютний трек під псевдонімом SLAVA KAMINSKA.
Вчинком української співачки захопився здивований "Іванушка" - Андрій Григор'єв-Апполонов. "Ніфіга собі!" - написав він під постом.
Підписники співачки закидали її питаннями, а також зазначили, що тепер вона освоїла нову спеціальність і точно не пропаде.
До речі, Слава, відповідаючи на запитання шанувальників, зазначила, що буде сама собі продюсером. На питання, чому розпався колектив НеАнгели Слава стримано відповідає: настав час. Судячи по тегах, новий трек співачки буде називатися "Я не 911". Про дату прем'єри поки вона не повідомляла.
Нагадаємо, що раніше продюсер НеАнгелів Юрій Нікітін дав коментар з приводу розпуску гурту.