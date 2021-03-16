Оце сміливість! Слава Камінська стала тату-майстром і влаштувала експеримент на собі

"Вперше в житті сама набила собі тату", - похвалилася вона. Судячи про хэштегам, малюнок на тілі приурочений до початку сольної кар'єри співачки і незабаром вона презентує свій дебютний трек під псевдонімом SLAVA KAMINSKA.

Вчинком української співачки захопився здивований "Іванушка" - Андрій Григор'єв-Апполонов. "Ніфіга собі!" - написав він під постом.

Підписники співачки закидали її питаннями, а також зазначили, що тепер вона освоїла нову спеціальність і точно не пропаде.

Слава, вам, напевно, дуже боляче було

Круто

Красиво

І як відчуття?

Ух ти, а собі не так боляче, напевно?

До речі, Слава, відповідаючи на запитання шанувальників, зазначила, що буде сама собі продюсером. На питання, чому розпався колектив НеАнгели Слава стримано відповідає: настав час. Судячи по тегах, новий трек співачки буде називатися "Я не 911". Про дату прем'єри поки вона не повідомляла.