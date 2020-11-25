Вот это страсть: Лилия Ребрик устроила с мужем дикие танцы просто на улице

Лилия Ребрик обожает создавать для своей соцсети ну очень необычный контент! Недавно она поделилась снимком своей счастливой семьи на прогулке: папа Андрей Дикий, мама и дочурки одеты в одинаковые шапки с надписью "Дикая семейка". Фанаты были просто в восторге от этой идеи для аутфитов.

Но теперь Лилия в своем микроблоге устроила настоящую жару! Ведущая с супругом Андреем Диким танцуют просто на улице - да еще как! Настоящие дикие танцы дикой семейки!

"Танцюй, поки молодий, і коли старий, і коли сумно, і коли дуже весело! Танцюй вранці замість зарядки, вдень - коли маєш паузу, ввечері - на кілька хвилин перед сном! Танцюй, щоб наситити свою кров киснем, щоб змусити м’язи бути у тонусі, не лишай жодного шансу жиру, а навіть якщо і маєш його - розтруси його танцем", - написала ведущая.

Лилия Ребрик с мужем не скучают (видео: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Супер! Лилия не уступает Андрею...", "Дико радію диким танцями Диких", "АбАлденнО, це так круто, коли чоловік та дружина на одній хвилі", "Ви просто супер! Я весь час вами любуюся і заряджають позитивом кожного дня", "Супер, подняли настроение в этот мрачный день", - не сдерживали своего восторга поклонники в комментариях.

Напомним, что Лилия Ребрик шокировала фанатов натуральной красотой: Лилия показала, как выглядит на бекстейдже. На селфи у ведущей сдержанный макияж, она нежно улыбается. Фанаты в восторге от того, какая свежая Лилия с самого утра - и сравнили ее с младшей дочерью в комментариях.