Это танец жизни: Надежда Мейхер восхитила фанатов страстным номером с "Танцев со звездами"

Победители "Танцев со звездами" определены, а страсти вокруг шоу продолжают кипеть. Так, когда Санта Димопулос выставила в своем микроблоге нарезку из суперфинала проекта, фанаты устроили в комментариях настоящие "разборки". По их мнению, это несправедливо, что голоса разделились, ведь их любимица - лучшая, а пара Санта Димопулос и Макс Леонов - без сомнений, танцевали, как настоящие профи, оставив конкурентов далеко позади. Юлия Санина, в свою очередь, назвала участие в шоу "фрагментом жизни, который она оставит в сердце навсегда". А еще она призналась, что принимает свое место с достоинством.

А вот Надежда Мейхер в своем Instagram поделилась горячим танцем из проекта, признавшись, что просто обожает его, ведь героиня в нем живет своей жизнью.

Надежда Мейхер (видео: instagram.com/nadyameiher/)

"Обожаю этот танец! Героиня словно по лезвию ножа танцует СВОЙ танец жизни... Не боясь "уронить" свою жизнь о необузданную страсть главного героя. Она играет по своим правилам, и приструнить ее могут только по ее желанию, и умирает, наигравшись в жизни до сыта , также, по своему желанию", - написала Мейхер.

"Обожаю все Ваши танцы! Все Ваши номера! Все Ваши жизни!", "Потрясающее выступление! Лучшие", "Как это красиво...танцующая Богиня", - не сдерживали эмоций фанаты.

Напомним, что Танцы со звездами 2020 суперфинал состоялся 29 ноября на телеканале "1+1". Третье место на проекте заняла Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. В итоге Санта Димопулос и Юлия Санина боролись за первое место. Оценки судей добавили к количеству голосов от телезрителей. Победу одержала Санта Димопулос и Макс Леонов, именно они удостоились кубка. При этом Санта отдала кубок Юлии, заявив, что Санина заслужила этот кубок, поскольку ранее она никогда не танцевала и добилась потрясающих результатов на танцевальном шоу.